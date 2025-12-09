Gobierno CDMX va por vacunar contra sarampión a peregrinos guadalupanos

Los puestos de vacunación se encontrarán alrededor de la Basílica de Guadalupe, donde las y los creyentes celebrarán el Día de la Virgen de Guadalupe, así como en puntos de su ruta como Calzada de Guadalupe.

Gasman señaló que es tiene especial importancia la vacunación en personas de entre 10 y 49 años, ya que si bien no se han detectado nuevos casos en las últimas semanas, sí se registraron en la capital cinco casos de sarampión entre el 24 y el 25 de noviembre en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa en cuatro adultos y una niña, por lo que se realizaron cercos sanitarios y cercos vacunales para evitar el contagio del virus.

Estas acciones forman parte del Operativo Basílica, el cual comenzó el 5 de diciembre y concluirá el próximo 14 de diciembre.

Se desplegarán 5,080 policías junto a 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, 2 drones, 13 ambulancias, 5 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y dos helicópteros del Agrupamiento Cóndores, informó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

Además participarán en el operativo por la llegada de peregrinos personal de las siguientes secretarías: de Salud, de Bienestar, de Turismo, de Protección Civil, así como de la Fiscalía General de Justicia capitalina y del gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero; también habrá elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

Se ofrecerán servicios de hidratación y sanitarios para los peregrinos, además de módulos con traductores bilingües y multilingües alrededor de la Basílica, incluyendo lenguas indígenas como náhuatl y mazateco.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a vecinos alrededor de la Basílica de Guadalupe a ser pacientes con las y los peregrinos y a todos los habitantes de la Ciudad de México a mostrar su solidaridad.

“Hago un llamado a todos los y las capitalinos: que puedan apoyar a los peregrinos con hospitalidad y cariño, con el calor y la solidaridad que distingue a nuestra ciudad”, dijo la jefa de Gobierno”, dijo.