CDMX

Gobierno CDMX va por vacunar contra sarampión a peregrinos guadalupanos

Se instalarán módulos de vacunación ante la llegada de unos 13 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe por la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre.
mar 09 diciembre 2025 06:42 PM
vacunacion peregrinos cdmx.jpg
El Gobierno CDMX instalará módulos fijos de vacunación para ofrecer a las y los peregrinos protección ante el virus de sarampión en su ruta a la Basílica de Guadalupe. (Fotos: Mario Jasso (izq.) y Crisanta Espinoza (der.) / Cuartoscuro.com)

Ante la llegada de 13 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, el Gobierno de la Ciudad de México instalará puntos de vacunación para inmunizar a las y los visitantes, en especial para prevenir casos de sarampión.

“Le estamos diciendo a los peregrinos, a las peregrinas, que ojalá se vacunen antes de salir, pero si no lo han hecho vamos a tener módulos de vacunación en todo el trayecto, en todos los Centros de Salud que normalmente están habilitados y además vamos a tener 11 puestos fijos de vacunación”, anunció la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

Los puestos de vacunación se encontrarán alrededor de la Basílica de Guadalupe, donde las y los creyentes celebrarán el Día de la Virgen de Guadalupe, así como en puntos de su ruta como Calzada de Guadalupe.

Gasman señaló que es tiene especial importancia la vacunación en personas de entre 10 y 49 años, ya que si bien no se han detectado nuevos casos en las últimas semanas, sí se registraron en la capital cinco casos de sarampión entre el 24 y el 25 de noviembre en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa en cuatro adultos y una niña, por lo que se realizaron cercos sanitarios y cercos vacunales para evitar el contagio del virus.

Estas acciones forman parte del Operativo Basílica, el cual comenzó el 5 de diciembre y concluirá el próximo 14 de diciembre.

Se desplegarán 5,080 policías junto a 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, 2 drones, 13 ambulancias, 5 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y dos helicópteros del Agrupamiento Cóndores, informó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

Además participarán en el operativo por la llegada de peregrinos personal de las siguientes secretarías: de Salud, de Bienestar, de Turismo, de Protección Civil, así como de la Fiscalía General de Justicia capitalina y del gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero; también habrá elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

Se ofrecerán servicios de hidratación y sanitarios para los peregrinos, además de módulos con traductores bilingües y multilingües alrededor de la Basílica, incluyendo lenguas indígenas como náhuatl y mazateco.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a vecinos alrededor de la Basílica de Guadalupe a ser pacientes con las y los peregrinos y a todos los habitantes de la Ciudad de México a mostrar su solidaridad.

“Hago un llamado a todos los y las capitalinos: que puedan apoyar a los peregrinos con hospitalidad y cariño, con el calor y la solidaridad que distingue a nuestra ciudad”, dijo la jefa de Gobierno”, dijo.

El mayor flujo de peregrinos se espera el 11 de diciembre durante todo el día y durante la madrugada del 12 de diciembre; mientras el regreso de los peregrinos a sus comunidades se prevé del 12 al 14 de diciembre.

Por la llegada de diferentes peregrinaciones se recogen alrededor de 2,000 toneladas de basura, indicó el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.

Un total de 10,600 trabajadores del gobierno de la alcaldía participarán en el operativo, de los cuales 1,000 estarán dedicados a limpia de espacios públicos y transporte en el primer cuadro alrededor de la Basílica de Guadalupe. Además se distribuirán 500,000 Guías del Peregrino para ayudar a los visitantes con la ubicación de servicios así como teléfonos en caso de emergencia.

