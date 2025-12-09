''Efecto dominó'' en escaleras deja varios lesionados en Metro Ciudad Deportiva

Personal de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene del Metro, en coordinación con equipos de emergencia, brindó los primeros auxilios y realizó la valoración inicial de las personas involucradas, dijo Rubalcava.

Medios nacionales reportan que fueron entre 10 y 12 usuarios los lesionados, sin embargo, autoridades no han confirmado la cifra.

De acuerdo con el director del Metro, hasta el momento se reporta que ninguna de las personas que cayeron ''presenta riesgo vital''.

''La atención médica continúa para garantizar el cuidado inmediato de quien lo requiera, y se cuenta con el acompañamiento del área de Atención al Usuario y de la empresa aseguradora para dar seguimiento puntual a cada caso'', dijo el funcionario.

También invitó a los usuarios a evitar el traslado de bultos excesivos y a desplazarse con precaución dentro de las instalaciones del Metro, a fin de prevenir incidentes.