Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

''Efecto dominó'' en escaleras deja varios lesionados en Metro Ciudad Deportiva

Autoridades del Metro de CDMX aseguraron que ninguno de los usuarios lastimados se encuentra grave.
mar 09 diciembre 2025 06:42 PM
Transporte Emergente L9 Metro
Autoridades auxiliaron a los usuarios lesionados en el Metro de CDMX. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Usuarios del Sistema Colectivo Metro de Ciudad de México resultaron lesionados después de que una persona perdiera el equilibrio en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Adrián Rubalcava, director del Metro, señaló que uno de los usuarios cayó por las bolsas voluminosas que transportaba, lo que generó ''un efecto dominó''.

Publicidad

Personal de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene del Metro, en coordinación con equipos de emergencia, brindó los primeros auxilios y realizó la valoración inicial de las personas involucradas, dijo Rubalcava.

Medios nacionales reportan que fueron entre 10 y 12 usuarios los lesionados, sin embargo, autoridades no han confirmado la cifra.

De acuerdo con el director del Metro, hasta el momento se reporta que ninguna de las personas que cayeron ''presenta riesgo vital''.

''La atención médica continúa para garantizar el cuidado inmediato de quien lo requiera, y se cuenta con el acompañamiento del área de Atención al Usuario y de la empresa aseguradora para dar seguimiento puntual a cada caso'', dijo el funcionario.

También invitó a los usuarios a evitar el traslado de bultos excesivos y a desplazarse con precaución dentro de las instalaciones del Metro, a fin de prevenir incidentes.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Metro Sistema de Transporte Colectivo Metro

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad