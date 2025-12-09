Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

CDMX alista vigilancia a hoteles y penas más severas por violencia de género

En el Congreso CDMX se discutirán reformas para que hoteles cuenten con videovigilancia y registro de clientes; además aumentarán sanciones contra responsables de abuso sexual y acoso sexual.
mar 09 diciembre 2025 10:18 AM
CDMX vigilará más hoteles y moteles: propone instalar cámaras y penas más severas para combatir violencia de género
El Congreso CDMX prepara la discusión de iniciativas enviadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para prevenir casos de trata de personas y feminicidio en la ciudad, así como penas más severas en acoso sexual y abuso sexual. (Foto: Isaac Esquivel Monroy / Cuartoscuro.com)

El Congreso de la Ciudad de México prepara la dictaminación de reformas para vigilar los hoteles y moteles para prevenir casos de trata de personas –en especial de menores de edad– así como sancionar de forma más severa delitos como acoso sexual y abuso sexual, además de diferenciar entre violencia familiar y de pareja.

Las reformas al Código Penal capitalino, la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo son parte del paquete de iniciativas enviado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer.

Publicidad

Hoteles y moteles

Los negocios que presten servicios de hospedaje tendrán la obligación de solicitar una identificación confiable y registrar la información, incluyendo nombre, domicilio, hora de entrada y placas del vehículo en el que llegó el cliente.

Cuando el cliente esté acompañado de un menor de edad, la persona responsable del establecimiento deberá acreditar y registrar el parentesco, según la propuesta para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Deberán además instalar sistemas de videovigilancia conectado al C5 del gobierno capitalino con cámaras en las áreas comunes, estacionamientos, accesos y salidas, así como botones de pánico y contar con personal de seguridad privada.

En caso de incumplir, hoteles, moteles y establecimientos de hospedaje podrán ser multados con entre 3,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que este 2025 equivale a entre 339,420 pesos y un millón 131,400 pesos, además de que el lugar será clausurado de forma temporal o incluso permanentemente, en caso de reincidencia.

Se puede aplicar la clausura permanente y extinción de dominio en contra de los establecimientos que omitan o falsifiquen información, también en los que se cometan delitos como trata de personas, feminicidio o transfeminicidio.

Asimismo, se plantea reformar la Ley de Turismo para que el personal de los establecimientos de hospedaje reciban capacitación con perspectiva de género, de edad y de derechos humanos, además de contar con protocolos de actuación en casos de posible violencia en contra de las mujeres o trata de personas.

Te puede interesar:

hotel
CDMX

Tarjeta Azul, la medida de la CDMX contra la trata infantil en el Mundial 2026

Violencia familiar

Se propone diferenciar en el Código Penal entre violencia familiar y violencia de pareja, ampliando el término para incluir las relaciones de concubinato, en unión libre, así como cuando exista o haya existido una relación sexoafectiva.

“Se entenderá que existe una relación sexoafectiva cuando entre la víctima y el sujeto activo exista o haya existido una relación de pareja de carácter íntimo o sexual, con independencia de la cohabitación o el reconocimiento jurídico de la relación”, indica la iniciativa.

Se clasificará como un delito diferente cuando se trate de violencia entre padres e hijos y otros familiares hasta en cuarto grado (como primos, hermanos, tíos, abuelos).

La pena actual, que va de uno a seis años de prisión, se propone que sea agravada de dos a siete años de prisión cuando la víctima sea una persona menor de edad, de la tercera edad, esté embarazada o en las primeras seis semanas después del parto y cuando las heridas dejen cicatriz permanente en la cara de la víctima o tarden más de 15 días en sanar.

Se plantea perseguir de oficio este delito cuando la víctima sea niño, niña o adolescente, una persona mayor de 60 años o que viva con algún tipo de discapacidad y cuando se usen armas.

Publicidad

Acoso sexual

Se considera acoso cuando, sin el consentimiento de una persona, se le solicita o demanda actos de naturaleza sexual.

Se agrava este delito cuando se comete en un contexto de relación laboral, escolar, doméstico, de formación, deportivo, de cuidado o de prestación de servicios, así como cuando se condiciona para acceder a beneficios laborales o escolares, aumentado la pena en una tercera parte.

Se tipifica el acoso sexual digital como un delito de forma autónoma y se perseguirá a quien contacte a menores de edad para enviar imágenes, audios o videos con contenido sexual, para solicitar un encuentro o acto sexual o de exhibición corporal.

Las personas responsables de cometer acoso sexual deberán tomar cursos de reeducación, además de la pena de prisión que se le imponga.

- Sanción actual: de 1 a 3 años de prisión

- Propuesta: de 1 año 8 meses a 5 años de prisión

Lee también:

violencia sexual a 6 años de la alerta
CDMX

Bajan feminicidios, pero persiste violencia sexual en la CDMX a 6 años de la alerta

Abuso sexual

Se especifica que el abuso sexual es cualquier acción que conlleve contacto físico o interacción sin consentimiento con el cuerpo de una persona cuyo objetivo sea de naturaleza sexual (como roces, frotamientos o exposición de genitales) y las representaciones sexuales explícitas.

Se convierte en un delito que se persigue de oficio, sin requerir de una denuncia. La sanción se agravará un año más de prisión cuando se ejerza violencia o exista una relación entre la víctima y el agresor, de acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Penal capitalino.

Además de la pena de prisión, quienes cometan este tipo de agresiones deberán tomar cursos de reeducación.

- Sanción actual: de 1 a 3 años de prisión

- Propuesta: de 1 a 6 años de prisión

Las iniciativas recibirán la opinión de la comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública, para después pasar a ser dictaminadas por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género en el Congreso capitalino. Luego podrán ser votadas en el pleno de manera tentativa en la sesión del jueves 11 de diciembre.

Publicidad

Tags

Congreso de la Ciudad de México Violencia de género

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad