Hoy No Circula 18 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial , deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu auto cumple alguna de estas condiciones, lo recomendable es evitar encenderlo, para no exponerte a sanciones económicas.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo entra en vigor cuando hay contingencias ambientales.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones extraordinarias se aplicarían a partir del día siguiente, no el mismo miércoles.