La 'tormenta perfecta' del tráfico en CDMX: por qué la movilidad en diciembre es un caos

“El tráfico comienza desde antes del 12 de diciembre, sobre todo en la entrada a Indios Verdes. En estos días tengo que salir por lo menos 40 minutos antes porque nos encontramos con los peregrinos, sobre todo en la caseta de la autopista México-Pachuca”, comparte a Expansión.

El caso de Alejandra no es el único: la CDMX fue la ciudad con mayor tráfico en el mundo durante 2024, donde cada automovilista destinó en promedio 152 horas al año en sus autos, de acuerdo reporte de TomTom Traffic Index, especializado en el manejo de datos y geolocalización.

Es decir, cada automovilista pierde 6.3 días completos varado en el tráfico. Este periodo también equivale a pasar 19 jornadas de trabajo considerando un horario de 8 horas.

Juan Manuel Ayala, Chief Grow Officer de HR Solutions, dice que en diciembre se incrementa el tráfico entre 20% y 35% en la capital del país, debido al mayor número de compras y servicios delivery.

La avenida Reforma es una de las más transitadas en la CDMX y el tráfico aumenta en casos de marchas o actividades. (Foto: Yuri Cortez / AFP )

Así pega el tráfico a la economía

“En plantas de producción, los atrasos del personal operativo generan pausas en la cadena de producción, resultando en una baja en el volumen de producción y, por ende, pérdidas económicas”, agrega Juan Manuel Ayala.

Debido a que el tráfico decembrino es un problema constante, algunos empleadores deciden implementar el home office, recortar o cambiar turnos o un sistema híbrido para reducir el volumen de gente en las calles, minimizar el estrés y asegurar que el personal trabaje productivamente en su horario.

Sin embargo, no es una opción a la que puedan tener todos los trabajadores.

"No hay un transporte que la empresa disponga para los empleados; todos tenemos que movernos por nuestros propios medios. Tampoco hay consideración de home office por las peregrinaciones", relata Alejandra.

El directivo de HR Solutions comenta que la Inteligencia Artificial (IA) ayuda a mitigar el problema de movilidad en el ámbito de recursos humanos, pues existen colocadoras de talento que identifican perfiles que vivan dentro de un radio geográfico cercano a las oficinas.

“Esto minimiza los trayectos, reduce el estrés y aumenta la productividad. Empresas en manufactura, tecnología y reclutamiento están implementando estas soluciones, observando una reducción de entre 10% y 15% en los problemas de movilidad relacionados con el personal”, dice.