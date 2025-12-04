Hoy No Circula 4 de diciembre 2025: autos que no podrán salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

Según el calendario oficial , deberán permanecer sin circular:

-Vehículos con engomado verde

-Autos con placas terminadas en 1 o 2

-Vehículos con holograma 1 o 2

Si tu vehículo entra en alguno de estos casos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar opciones como transporte público, bicicleta o viajes compartidos.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos del Hoy No Circula:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Para este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que no se aplicará Doble Hoy No Circula. Únicamente estará vigente la restricción habitual.

Municipios del Edomex donde aplica el programa

El Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios mexiquenses:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. Sin embargo, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

Ignorar la restricción puede salir caro. La sanción establecida va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa oscila entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la aplique.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta el calendario oficial antes de salir.

Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.

Planea tus traslados con anticipación.

Verifica qué restricción aplica a tu vehículo según su holograma y terminación de placa.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones: también ayuda a mejorar la calidad del aire. Antes de encender el motor, revisa tus placas, engomado y holograma. Una simple verificación puede ahorrarte dinero y tiempo, y además contribuye al bienestar de millones de personas en el Valle de México.

