Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Álvaro Obregón prepara lanzamiento de nanosatélite para investigación y seguridad

Será el primer nanosatélite lanzado por un gobierno local a nivel de alcaldía para análisis de datos, educación y creación de políticas.
mié 26 noviembre 2025 02:53 PM
lopez-casarin
El proyecto MXAO1 fue financiado por la iniciativa privada a través de la empresa Macrolab y la alcaldía Álvaro Obregón solo fue facilitadora y enlace con universidades. (Foto: David Santiago)

La alcaldía Álvaro Obregón alista el lanzamiento al espacio del nanosatélite MXAO1, el cual servirá para obtener imágenes y datos en tiempo real que podrán utilizar las autoridades de la demarcación e instituciones educativas para establecer políticas públicas y programas en materia de seguridad, medio ambiente, sociales entre otros rubros.

Desde California, Estados Unidos, donde se espera que en próximas fechas el nanosatélite MXAO1 sea puesto en órbita a través de la misión Transporter-15 de Space X, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, explicó que este aparato de última tecnología será el primer dispositivo lanzado por un gobierno local a nivel de alcaldía para fines públicos y de investigación, cuya base de operaciones será el Cluster Universitario de Alto Nivel ubicado en la zona de Santa Fe.

Publicidad

Dijo que el proyecto fue desarrollado bajo el modelo de colaboración triple hélice, donde el Gobierno local funge como organizador y convocante a empresas tecnológicas y universidades para el desarrollo de la base de datos que se generen desde el espacio para transformarlos en proyectos de innovación social, sostenibilidad ambiental y movilidad inteligente.

“Quienes quieran, estudiantes, investigadores, pueden acercarse a este Cluster para familiarizarse con el tipo de imágenes y datos que vamos a estar recibiendo y comenzar a crear ideas para mejorar nuestra alcaldía”, afirmó.

Dijo que el Cluster Universitario de Alto Nivel y el Centro de Monitoreo y Análisis de Datos en el edificio Samara de Santa Fe será un punto de investigación, donde se desarrollarán modelos de inteligencia artificial y políticas públicas dirigidas a la alcaldía Álvaro Obregón.

“Que sea un espacio de construcción de conocimiento, que vayamos, sin lugar a duda empujando estas fronteras de conocimiento”, apuntó.

Por su parte, Pedro Díaz de la Vega, coordinador del Cluster Universitario de Alto Nivel de la alcaldía Álvaro Obregón, detalló que algunas de las imágenes que se podrán obtener desde el MXAO1 son zonas de precarización de vivienda, donde se pueden aplicar políticas sociales específicas, falta de iluminación, pavimentación, entre otros temas.

“Con imágenes de los techos de las viviendas podemos saber rápidamente si hay techos de asbesto, de lámina galvanizada, de plástico que nos precise donde se encuentran las viviendas que a veces no son visibles sobre la vía pública”, detalló.

El proyecto MXAO1 fue financiado por la iniciativa privada a través de la empresa Macrolab y la alcaldía Álvaro Obregón solo fue facilitadora y enlace con universidades, por lo que no hubo pago tanto por el desarrollo del nanosatélite, como por el lanzamiento y puesta en órbita.

Publicidad

Tags

Álvaro Obregón Satélite Satélites industria aeroespacial

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad