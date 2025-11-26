Impulsan ley en CDMX para reconocer la obesidad como enfermedad crónica

La legisladora comparte que tuvo un importante aumento de peso debido a que, sin saberlo entonces, padecía la enfermedad de Hashimoto, un trastorno en el que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, lo que desencadenaba también un hipotiroidismo.

Ruiz no solo tuvo que enfrentar los problemas de salud, sino también los prejuicios sociales. “¿Cuál fue mi vivencia? Muchísima discriminación. Vas a las tiendas y toda la ropa está hecha para tallas pequeñas, la talla extragrande en muchas tiendas es muy pequeña. Es terrible porque si eres una persona que tiene sobrepeso u obesidad no es que sea una elección, puedes estar enfrentando otra enfermedad y no saberlo como yo".

En la Ciudad de México, 7 de cada 10 personas padecen sobrepeso y obesidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2024.

En tanto que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) mostró que el peso corporal es una de las razones de discriminación: el 27.5% de la población que declaró haber sido discriminada en los 12 meses previos al sondeo.

“La gente sí te discrimina, te maltrata, se burla de ti por el peso (…) Muchas veces no necesitas que te estén recordando que tienes sobrepeso u obesidad, tú te ves en el espejo, lo sabes, vives con eso y necesitas acompañamiento”, afirma la diputada Ruiz.

No solo afecta la salud física de las personas el sobrepeso o la obesidad, sino también la salud mental al ser discriminadas. Brenda Ruiz, diputada de CDMX por Morena

El 1 de octubre Italia se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer en la ley a la obesidad como una enfermedad “progresiva y recurrente”, por lo cual la legisladora impulsa que la capital mexicana haga lo mismo.

“La obesidad deriva en otras enfermedades como la diabetes, hipertensión, hipotiroidismo y muchas más. Necesitamos que se reconozca para que así sea tratada, además para que las personas que padecen sobrepeso y obesidad uno, dejen de ser estigmatizadas; dos, dejen de ser juzgadas y tres, dejen de ser discriminadas”, indica Ruiz.

Una propuesta vanguardista

La iniciativa de reforma a la Ley de Salud reconoce la obesidad como “una enfermedad crónica, progresiva y recurrente”.

“El Sistema de Salud de la Ciudad de México deberá considerarla entre las condiciones que requieren atención integral, comprendiendo acciones permanentes de prevención, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y control”, se propone en el Artículo 114.