Morena CDMX va por comisión investigadora de marcha de la Generación Z

“No vamos con esta comisión a intentar –como dicen ellos– buscar venganzas políticas, no, el que nada debe nada teme. Tarde o temprano todo sale a la luz”, dijo Xóchitl Bravo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, en conferencia de prensa.

La legisladora recordó que se aprobó en el Congreso capitalino un punto de acuerdo para crear la comisión investigadora, con el cual además se hace un exhorto a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana locales para que se investigue a los responsables de los actos de violencia en la manifestación.

Así mismo, se pide a la Contraloría General de la Ciudad de México investigar sobre los presuntos actos de coacción de funcionarios y comerciantes realizados por los gobiernos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para participar en la marcha.

También se exhorta a los alcaldes Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega a separarse temporalmente de sus cargos para ser investigados.

La coordinadora de los legisladores de Morena advirtió que incluso si el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista Andrés Atayde, no emite el acuerdo parlamentario para crear la comisión especial investigadora, Morena puede hacerlo como grupo parlamentario, pues cuenta con mayoría ponderada y de una forma u otra se instalará esta semana.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Bravo acusó a las y los legisladores de oposición de ser “hipócritas”, pues el PAN y el PRI pidieron investigar el actuar del llamado “bloque negro” en la marcha del 2 de octubre y ahora acusan represión por parte de la policía capitalina en la manifestación del 15 de noviembre pasado.

“La derecha quiere dejar en el ambiente colectivo que la policía de esta ciudad reprime, pero son tan hipócritas, son tan detestables, que en la marcha del 2 de octubre les vamos a dejar los videos, las y los diputados de Morena se subieron a la tribuna a decir que por qué no se reprimía y no se defendía a las y los policías.

“Tres doritos después, cuando viene la marcha de la Generación Z, al revés, por qué reprimen”, apuntó la diputada morenista.