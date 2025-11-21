Hoy No Circula viernes 21 de noviembre 2025: autos que no podrán salir en CDMX y Edomex

Autos que no podrán circular este viernes

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos con:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu coche entra en alguna de estas categorías, lo recomendable es dejarlo en casa y optar por transporte público o alternativas como bicicletas y motos eléctricas.

Autos que sí pueden circular

Están exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la medida opera de forma regular, sin restricciones adicionales.

¿Dónde aplica la medida?

El Hoy No Circula rige en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos lugares, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Multas por incumplir

Si circulas sin respetar la restricción, podrías recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, por lo que la multa va de:

-2,262 pesos (mínimo)

-3,394 pesos (máximo)

El monto exacto dependerá del criterio de la autoridad.

Consejos para evitar sanciones

-Consulta el calendario oficial de Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte diario de calidad del aire.

-Planea tus rutas con anticipación.

-Verifica el engomado y la terminación de la placa de tu vehículo.

Cumplir con el programa no solo evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y protege la salud de quienes viven en la región.