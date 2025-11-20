Marcha de la Generación Z pierde convocatoria; policías les bloquean el paso en Reforma

Los asistentes exigen la liberación de sus compañeros que fueron detenidos tras la marcha del sábado pasado. (Raquel Cunha/Reuters)

En días pasado, el colectivo Generación Z convocó en redes sociales a una nueva manifestación, la cual iba a coincidir con el desfile conmemorativo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

"Jueves 20 de Noviembre: La ruta es Ángel-Zócalo y también hay convocatoria activa en universidades de CDMX y varios estados", publicó ayer el colectivo.

🚨 Con tal vez unos 100 manifestantes, la marcha de la Generación Z comienza a avanzar sobre Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia.



🎥: @shelmanz / Expansión Política pic.twitter.com/EwcbbPsyMS — Expansión Política (@ExpPolitica) November 20, 2025

Los pocos asistentes que se congregaron, marcharon sobre Paseo de la Reforma, mientras gritaban consignas como "¡PRI, PAN, Morena, la misma chingadera!" y pedían la liberación de las personas detenidas en la marcha del 15N.

A la altura de Versalles y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, alrededor de 200 policías capitalinos hicieron una valla y les bloquearon el paso.

Desde días antes se generó polémica pues los manifestantes se podían cruzar con los militares que desfilaban del Zócalo al Monumento a la Revolución.

De acuerdo con Juan José García Ochoa, subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Ciudad de México, son 150 los manifestantes reunidos en Paseo de la Reforma.

Jóvenes cuestionan a los policías por bloquearles el paso en paseo de la reforma a la altura de la Glorieta de las Mujeres Ilustres.



🎥: @David_SantiagoH / Expansión Política pic.twitter.com/joVKmU4Wez — Expansión Política (@ExpPolitica) November 20, 2025

Mientras tanto, en Ciudad Universitaria la convocatoria tampoco funcionó. Se esperaba una marcha de la Biblioteca Central a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero los estudiantes no llegaron.

-Con información de Shelma Navarrete, Yared de la Rosa y David Santiago