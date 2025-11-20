Dos sismos se sienten en CDMX y Edomex con minutos de diferencia; tuvieron origen en Naucalpan

Los movimientos telúricos fueron confirmados por el Servicio Sismológico Nacional a través de sus redes sociales y su sitio web, minutos antes de las 17:00 horas.

Hasta el momento no hay reporte de daños humanos ni materiales, por lo que no se han registrado alteraciones a la vida pública.

Sismos tuvieron origen en Naucalpan

De acuerdo con reportes oficiales, ambos sismos tuvieron como epicentro el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y estuvieron separados por siete minutos.

El primero, de magnitud 2.3, ocurrió a las 16:36:04 horas, con coordenadas 19.456° de latitud y -99.25° de longitud, a una profundidad de 1 kilómetro.

El segundo, de magnitud 2.5, se registró a las 16:43:55 horas, en las coordenadas 19.47° de latitud y -99.277° de longitud, también a una profundidad de 1 kilómetro.