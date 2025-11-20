¿Qué pasa si ya pagué mi licencia permanente en la CDMX y no hay citas?

¿Qué pasa si ya pagué mi licencia permanente y no encuentro cita?

Para aquellas personas que ya realizaron el pago de la licencia en los sitios de la Secretaría de Administración y Finanzas, en kioscos de la Tesorería, tiendas de autoservicio o en línea, su comprobante seguirá siendo válido incluso hasta 2026, de acuerdo con el Centro de Contacto Ciudadano Locatel.

La cita es únicamente para obtener de forma física la licencia en las sedes de la Semovi. De tal forma que la falta de espacios perjudica especialmente a quienes la tramitan por primera vez.

Los ciudadanos que quieran solicitar la cita deberán estar pendiente de los horarios disponibles en el portal de la Semovi en el siguiente enlace: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ . Se requiere ingresar con la cuenta Llave CDMX para realizar el proceso.

Recomendaciones para solicitar cita en Semovi

En caso de que no encuentres espacios para hacer la cita, lo más importante es esperar a que se liberen más fechas, ya que la Secretaría no atiende al público que no la haya tramitado.

- Visita el portal de citas varias veces al día, especialmente en la mañana o por la noche, para revisar si hay nueva disponibilidad.

- Busca opciones en módulos de distintas alcaldías, ya que algunas pueden - saturarse más que otras.

- Evita generar una cita para un trámite ajeno. La Semovi no podrá atender la solicitud y la cita será cancelada hasta que haya disponibilidad nuevamente.

- Ten a la mano la documentación e información requerida para agilizar la solicitud.

¡Ya puedes tramitar tu #LicenciaPermanente en la Ciudad de México!



Acude a cualquiera de nuestras 6 Tesorerías Exprés o a los 10 Centros de Servicio disponibles.

🕘 Horario: Lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 h



Simplificamos los trámites para que todo sea más rápido,…

Requisitos para tramitar la licencia permanente en la CDMX

En caso de solicitar la licencia permanente sin tener un antecedente de permiso en la CDMX, se requiere que acreditar el examen teórico y presentar la siguiente documentación:

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial.

Cita impresa.

Comprobante de pago.

Para tramitar la cita, se requiere hacerlo con la Llave CDMX y en el siguiente enlace: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ .

El costo de la licencia es de 15,000 pesos en línea desde la Llave CDMX Expediente.

Accede al siguiente link: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

1. Da clic en ‘Iniciar’ y luego en ‘Nuevo trámite’.

2. Elige la forma de pago, ya sea en línea o con una línea de captura.

3. Carga la siguiente información: identificación oficial, comprobante de no adeudo y Certificado de Curso Teórico.

4. Una vez el pago sea reflejado, el Gobierno de la CDMX enviará la constancia por correo electrónico. También se podrá descargar desde la Cuenta Llave CDMX.

El pago se reflejará en un periodo máximo de 72 horas.