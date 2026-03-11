Publicidad

CDMX

CAMe suspende contingencia ambiental en CDMX y Edomex, así queda el Hoy No Circula para el 12 de marzo de 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la fase 1 de contingencia ambiental en la CDMX y el Edomex, por lo que el Hoy No Circula volverá a la normalidad.
mié 11 marzo 2026 08:02 PM
MEXICO-POLLUTION
Vista general de la Ciudad de México que muestra la continua contaminación ambiental. (YURI CORTEZ/AFP)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, por lo que las medidas aplicadas como la restricción de circulación vehicular terminarán a las 19:00 horas de hoy.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, el programa del Hoy No Circula se aplicará con normalidad para el jueves 12 de marzo.

De acuerdo con la información más reciente, el sistema anticiclónico que afectó a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) desde el inicio de la semana, perderá intensidad sobre el centro del país; esto sumado a la cercanía del Frente Frío número 40, permitirá mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas.

tas condiciones permitirán mayor ventilación y dispersión de los contaminantes, por lo que se estima concentraciones máximas de ozono menores a los valores de contingencia ambiental.

Cómo queda el Hoy No Circula para el jueves 12 de marzo

Debido a que la contingencia ambiental se suspendió, vuelve el calendario normal del programa. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), no podrán salir los autos con las siguientes características:

- Holograma 1 o 2,
- Placas con terminación 1 y 2,
- Engomado color verde.

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida se aplica en sus 16 alcaldías. En el Estado de México, opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec-
Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la medida aplica en las Zonas deToluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte mucho. Con el nuevo valor de la UMA en 2026, las sanciones quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

