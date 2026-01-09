Suspenden contingencia; así queda el Hoy No Circula Sabatino para el 10 de enero en CDMX y Edomex

La contingencia ambiental iniciada la tarde del jueves 8 de enero se suspendió porque mejoraron las condiciones meteorológicas en el Valle de México, lo que permitió reducir los niveles de ozono, se lee en el comunicado de la Came .

En concreto, a partir de las 16:00 horas del viernes 9 de enero disminuyó la estabilidad atmosférica y aumentó la velocidad del viento, factores que favorecieron la dispersión de contaminantes. Gracias a ello, las concentraciones de ozono bajaron de forma continua y, a las 18:00 horas, ya se ubicaban dentro de los límites permitidos por la norma.

Además, los modelos de pronóstico indicaron que el sistema de alta presión se alejaría de la región, lo que anticipa mejores condiciones para la ventilación y dispersión de contaminantes en las siguientes horas. Por estas razones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó levantar la contingencia y las medidas extraordinarias.

¿Qué autos no pueden circular este sábado 10 de enero?

Según el calendario oficial , no podrán circular:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

-Autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

Vehículos que sí pueden circular

-Autos con holograma 00 y 0, generalmente modelos recientes o de bajas emisiones.

-Vehículos eléctricos e híbridos, que permanecen exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

-Autos con holograma 1 y placas con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este sábado no aplica el Doble Hoy No Circula, ya que fue suspendido tras el levantamiento de la contingencia ambiental en el Valle de México.

¿Dónde aplica la restricción?

El programa Hoy No Circula Sabatino se mantiene vigente en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México

20 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, la restricción aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

La restricción se determina por el holograma y el último dígito de la placa:

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Placa con terminación impar: no circula el primer y tercer sábado.

Placa con terminación par: no circula el segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo se restringen los vehículos con holograma 2 y placas foráneas.

Antes de salir, verifica tu holograma y la terminación de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula evita sanciones y contribuye a reducir la contaminación en la región.