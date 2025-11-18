Benito Juárez, Álvaro Obregón y Azcapotzalco piden más presupuesto para 2026

“Casi el 80% del presupuesto que se nos asignó se va a gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Pagar nóminas, luz, agua mantenimiento y solamente el 23% se puede distribuir para generar algún tipo de proyecto”, dijo.

Mendoza pidió a las y los legisladores un aumento de 628 millones de pesos para 2026, un incremento del 22% respecto a 2025.

Entre las prioridades en Benito Juárez está el reforzar la estrategia de seguridad "Blindar BJ 360", para la cual este año se destinaron 250 millones de pesos, recursos con los que alcaldía contrató elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Policía Bancaria Industrial y Policía Auxiliar y arrendó de 40 nuevas patrullas.

El alcalde de Benito Juárez habló ante legisladores de la capital. (Foto: Especial )

“Esta inversión ha permitido que la alcaldía Benito Juárez, como ustedes bien lo saben, ocupe el primer lugar de percepción de seguridad en la Ciudad de México”, aseguró Mendoza, en referencia a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

“Estamos pidiendo un aumento de 155 millones de pesos con el propósito de continuar con esta gran labor”. Luis Mendoza, Alcalde de Benito Juárez.

El alcalde del PAN planea para el próximo año la adquisición de 80 patrullas nuevas, reforzar el número de policías, emprender programas de prevención del delito, además de la compra de cámaras de videovigilancia.

Durante su comparecencia, Mendoza señaló que parte de la petición de incremento al año presupuesto de la alcaldía para el 2030 también es para la adquisición de luminarias, implementación de un consultorio dental móvil y la adquisición de un mastógrafo y para la puesta en marcha de un crematorio para animales de compañía.