Cómo se separa la basura y qué días se recoge

(Expansión|Gemini)

La CDMX opera un sistema basado en tres fracciones principales, además de una categoría especial para residuos voluminosos. Cada una cuenta con días definidos de recolección.

Residuos orgánicos (Verde)

Se recolectan martes, jueves y sábado. Corresponden a desechos de origen animal o vegetal que pueden transformarse en composta, carbón vegetal o biogás. Incluyen restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, restos de comida, pan, tortillas, huesos, residuos de poda y jardinería, hojarasca, servilletas con restos de alimentos y aceite de cocina usado.

Residuos reciclables (Gris)

Se recolectan lunes, miércoles, viernes y domingo. Son materiales que pueden convertirse en nuevos productos, como papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, ropa y textiles, madera y envases multicapa tipo Tetrapack.

Residuos no reciclables (Rojo)

También se recolectan lunes, miércoles, viernes y domingo, siempre por separado de los reciclables. Incluyen pañales, residuos sanitarios, papel de baño, toallas sanitarias, tampones, curitas, hisopos, preservativos y pañuelos usados.

Residuos de manejo especial y voluminosos

Colchones, muebles, electrónicos, pilas y llantas se entregan únicamente los domingos.

Qué ocurre si los residuos no están bien separados

Personal del servicio público de limpia no recolecta residuos que no estén separados conforme al esquema establecido ni aquellos que se entreguen en días distintos a los señalados. Esta medida busca garantizar que cada fracción reciba el tratamiento correspondiente y tenga un destino adecuado.

Cómo deben entregarse los residuos al camión recolector

Deben entregarse separados por fracción, de preferencia limpios y secos. Envases y botellas deben ir vacíos; se recomienda aplastarlos para reducir volumen. Cartón y papel deben entregarse secos y doblados.

Dónde van las servilletas usadas

Las servilletas usadas deben depositarse en la fracción de residuos orgánicos, ya que están hechas de celulosa biodegradable y pueden compostarse junto con restos de alimentos y poda.

Qué hacer con las heces de las mascotas

En el hogar, las heces pueden depositarse en el inodoro o en el contenedor de residuos orgánicos. En espacios públicos deben recogerse y desecharse de forma adecuada.

Cómo manejar la arena de gato usada

El manejo depende del tipo de arena:

Arena convencional: residuos inorgánicos no reciclables.

Arena orgánica: residuos orgánicos.

Arena hidrosoluble: puede desecharse en el inodoro.

Qué hacer con el aceite de cocina usado

Debe enfriarse, filtrarse y almacenarse en una botella limpia, resistente y bien cerrada, etiquetada como “aceite vegetal usado”. Debe entregarse en el Mercado de Trueque o en la Planta de Bioaditivo de la Central de Abasto. No debe tirarse al drenaje.

Dónde se depositan jeringas y medicamentos caducos

Se colocan en envases rígidos, resistentes a pinchazos y debidamente identificados, para su manejo conforme a lo establecido por la autoridad ambiental.

Medicamentos caducos pueden entregarse en centros de salud, hospitales y farmacias con contenedores oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Medicamentos (SINGREM).

Qué hacer si en el edificio no hay contenedores diferenciados

Se recomienda separar los residuos desde casa y bajarlos solo el día que corresponda, entregarlos directamente al camión recolector o acordar con la administración y vecinos el uso de los contenedores conforme al calendario oficial.