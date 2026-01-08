Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Brugada anuncia apoyos a locatarios y recursos para renovar el Mercado de Sonora

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció apoyos directos de 50,000 pesos para locatarios del Mercado de Sonora que cambiaron el giro de sus negocios, así como créditos accesibles.
jue 08 enero 2026 01:50 PM
mercado de sonora brugada
Clara Brugada recorrió este jueves el mercado Sonora para supervisar que la orden judicial que determinó que la práctica de vender animales vivos en el Mercado Sonora ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este jueves una serie de apoyos económicos directos para locatarios del Mercado de Sonora que dejaron la venta de animales, así como una inversión especial para mejorar este emblemático centro de abasto con miras al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras recorrer el mercado, Brugada destacó que el Gobierno de la Ciudad no dejará solos a quienes decidieron cambiar el giro de su negocio para cumplir la ley y avanzar hacia un mercado libre de venta y maltrato animal.

Publicidad

Por lo que como parte de una acción emergente, anunció un apoyo económico directo de 50,000 pesos por locatario, recurso que, dijo, no son un crédito sino un respaldo inmediato para fortalecer sus nuevos negocios.

Además, informó que se abrirán créditos accesibles por montos de 50,000 a 100,000 pesos, los primeros sin intereses y los segundos con una tasa mínima de alrededor del 3%, acompañados de asesoría permanente para garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a la mejora de los comercios.

“No están solos ni solas. Tienen a su alcaldesa y al Gobierno de la Ciudad para apoyarlos en esta decisión tan importante”, subrayó Brugada ante locatarios y autoridades locales.

Lee más:

La venta de animales en el Mercado de Sonora tiene los días contados, pero la prohibición va más allá de la ley
CDMX

Mercado Sonora: inicia la cuenta regresiva hacia la prohibición de la venta de animales

Brugada apuntó que los apoyos se entregarán tras un registro de locatarios de durará una semana, para que una semana después la entrega pueda comenzar.

Inversión para modernizar el mercado rumbo al Mundial

La mandataria capitalina adelantó además que se destinarán los recursos necesarios para rehabilitar y mejorar el Mercado de Sonora, uno de los más grandes y emblemáticos de la ciudad, que recibe diariamente alrededor de 15,000 visitantes, cifra que se triplica los fines de semana.

Publicidad

Señaló que, de cara al Mundial de 2026, la meta es que este espacio se consolide como un referente turístico para visitantes nacionales y extranjeros.

“Tenemos muy cerquita el Mundial y queremos que el Mercado de Sonora también sea un punto turístico. Vamos a empezar lo más rápido posible y cuenten con todo el apoyo de la ciudad”, afirmó.

Brugada explicó que las obras y acciones de mejora se realizarán en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza, con el propósito de dignificar el espacio, fortalecer la economía popular y eliminar el estigma que durante años pesó sobre el mercado.

En dicho evento, la alcaldesa de Venustiano Carranza en la Ciudad de México, Evelyn Parra Álvarez, se comprometió además a realizar una inversión de 10 millones de pesos para mejorar dicho mercado.

"Hay que darle su shaineadita, ya vieron que ya pintamos su fachada pero hay que revisar la tolva, los pasillos, todo lo que se encuentra en la techumbre, entonces hay que modernizar el mercado", dijo.

En su mensaje, la jefa de Gobierno remarcó que lo ocurrido en el Mercado de Sonora marca un precedente para todos los mercados públicos de la Ciudad de México, al reiterar que la venta de animales está prohibida por la ley y que los gobiernos tienen la obligación constitucional de proteger a los animales como seres sintientes.

Enfatizó que el cumplimiento de la ley debe ir acompañado de apoyos reales para las familias que dependían de esos giros comerciales, con el fin de que puedan transitar hacia actividades legales y sostenibles.

“Queremos mercados llenos, con economía desde abajo, con comercio digno y legal. El Mercado de Sonora seguirá siendo un símbolo de la economía popular de esta ciudad”, dijo.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Mercados innovación, animales

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad