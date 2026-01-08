Brugada anuncia apoyos a locatarios y recursos para renovar el Mercado de Sonora

Señaló que, de cara al Mundial de 2026, la meta es que este espacio se consolide como un referente turístico para visitantes nacionales y extranjeros.
“Tenemos muy cerquita el Mundial y queremos que el Mercado de Sonora también sea un punto turístico. Vamos a empezar lo más rápido posible y cuenten con todo el apoyo de la ciudad”, afirmó.
Brugada explicó que las obras y acciones de mejora se realizarán en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza, con el propósito de dignificar el espacio, fortalecer la economía popular y eliminar el estigma que durante años pesó sobre el mercado.
En dicho evento, la alcaldesa de Venustiano Carranza en la Ciudad de México, Evelyn Parra Álvarez, se comprometió además a realizar una inversión de 10 millones de pesos para mejorar dicho mercado.
"Hay que darle su shaineadita, ya vieron que ya pintamos su fachada pero hay que revisar la tolva, los pasillos, todo lo que se encuentra en la techumbre, entonces hay que modernizar el mercado", dijo.
En su mensaje, la jefa de Gobierno remarcó que lo ocurrido en el Mercado de Sonora marca un precedente para todos los mercados públicos de la Ciudad de México, al reiterar que la venta de animales está prohibida por la ley y que los gobiernos tienen la obligación constitucional de proteger a los animales como seres sintientes.
Enfatizó que el cumplimiento de la ley debe ir acompañado de apoyos reales para las familias que dependían de esos giros comerciales, con el fin de que puedan transitar hacia actividades legales y sostenibles.
“Queremos mercados llenos, con economía desde abajo, con comercio digno y legal. El Mercado de Sonora seguirá siendo un símbolo de la economía popular de esta ciudad”, dijo.