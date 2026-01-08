Brugada anuncia apoyos a locatarios y recursos para renovar el Mercado de Sonora

Por lo que como parte de una acción emergente, anunció un apoyo económico directo de 50,000 pesos por locatario, recurso que, dijo, no son un crédito sino un respaldo inmediato para fortalecer sus nuevos negocios.

Además, informó que se abrirán créditos accesibles por montos de 50,000 a 100,000 pesos, los primeros sin intereses y los segundos con una tasa mínima de alrededor del 3%, acompañados de asesoría permanente para garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a la mejora de los comercios.

“No están solos ni solas. Tienen a su alcaldesa y al Gobierno de la Ciudad para apoyarlos en esta decisión tan importante”, subrayó Brugada ante locatarios y autoridades locales.

Brugada apuntó que los apoyos se entregarán tras un registro de locatarios de durará una semana, para que una semana después la entrega pueda comenzar.

Inversión para modernizar el mercado rumbo al Mundial

La mandataria capitalina adelantó además que se destinarán los recursos necesarios para rehabilitar y mejorar el Mercado de Sonora, uno de los más grandes y emblemáticos de la ciudad, que recibe diariamente alrededor de 15,000 visitantes, cifra que se triplica los fines de semana.