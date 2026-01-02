Una mujer muere en San Marcos, Guerrero, por colapso de su vivienda

"Hay personas lesionadas, tenemos algunas personas lesionadas, pero son lesiones menores, personas a las que les cayó una teja o tabiques, pero se encuentran estables'', dijo.

"Desafortunadamente, una mujer en la comunidad de Las Minas perdió la vida, a consecuencia de que colapsó su vivienda, vamos a brindarle la atención a la familia. Hasta el momento, el reporte es de una persona fallecida", detalló.

En CDMX, muere adulto mayor

Un adulto mayor murió este viernes cuando intentaba salir de su edificio mientras sonaba la alerta sísmica en la Ciudad de México.

Autoridades de la alcaldía Benito Juárez informaron que el hombre sufrió una caída cuando desalojaba su condominio en la calle Casa del Obrero Mundial, colonia Álamos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detalló que antes de caer, el hombre, de 67 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El personal de seguridad de su edificio solicitó ayuda a equipos de emergencia, sin embargo, para cuando llegaron ya había muerto.

Saldo en la CDMX

De acuerdo con información oficial, al menos 12 personas más resultaron lesionadas en la Ciudad de México durante el sismo de esta mañana.

En la capital también se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

Autoridades evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

El sismo de este viernes se originó en San Marcos, Guerrero, donde dejó varios daños materiales.