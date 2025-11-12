La Línea 1 del Metro cerrará hoy dos horas antes de su horario regular; esta será la alternativa

A través de su cuenta de 𝕏, el director del Metro solicitó a las personas usuarias anticipar los tiempos de traslado debido a que la última corrida saldrá desde ambas terminales (Pantitlán y Chapultepec) será a las 21:30 horas.

Servicio de RTP

El funcionario capitalino detalló que para los usuarios que utilizan la línea rosa, se habilitará el servicio de transporte del RTP como parte del apoyo para sus traslados. Este servicio alterno se ofrecerá desde las 22:00 a las 24:00 horas.

Tras casi tres años de que iniciaron los trabajos de remodelación de la Línea 1 que corre de Pantitlán a Obsrvatorio, se tiene prevista su reaperura total el domingo 16 de noviembre de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

La Línea rosa se conforma por estaciones que recorren las alcaldías de Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Cuenta con estaciones que conectan con la Línea B, la Línea 4, la 2; y en el caso de Pantitlán, ésta conecta con las líneas A, 5 y 9, por lo que es una de las más utilizadas por los usuarios que viven en la periferia.

El 9 de octubre, la jefa de gobierno de la CDMX, Clraba Brugada Molina, afirmó que una vez que entre en operación el tramo completo de la Línea 1 desde Pantitlán a Observatorio, la flota será de 34 trenes, de los cuales 29 son nuevos, lo que permitirá una reducción en el tiempo de viaje entre terminales.

“Entran trenes nuevos y además con un intervalo de 2.5 minutos entre cada uno de los trenes que eso es muy bueno para la población”, señaló.