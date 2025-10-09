La remodelación completa de la Línea 1 del Metro ya tiene fecha exacta para su conclusión

Después de un recorrido de supervisión por el tramo faltante, la mandataria capitalina detalló que en lo que resta del mes de octubre se llevarán a cabo las obras en estaciones que aún faltan por concluir y se mantendrá la fase de pruebas de trenes con y sin carga.

Brugada agregó que entre octubre y mediados de noviembre también se llevarán a cabo certificaciones en materia de seguridad por parte de empresas dedicadas a este rubro.

La jefa de gobierno dijo que una vez que entre en operación el tramo completo de la Línea 1 desde Pantitlán a Observatorio, la flota será de 34 trenes, de los cuales 29 son nuevos, lo que permitirá una reducción en el tiempo de viaje entre terminales.

“Entran trenes nuevos y además con un intervalo de 2.5 minutos entre cada uno de los trenes que eso es muy bueno para la población”, señaló.

Guillermo Calderón, responsable de obra de la Línea 1 del Metro y exdirector de este sistema de transporte, detalló que en el tramo entre Observatorio y Juanacatlán se instalaron más de 50 kilómetros de materiales metálicos en rieles, pistas de rodamiento, barras guías entre otros elementos indispensables para el funcionamiento de los trenes.

Además fueron colocadas 40,000 toneladas de balasto –piedras que dan soporte a los rieles– así como 10,000 durmientes.

La mandataria capitalina estuvo acompañada en este recorrido de obras por la Línea 1 del Metro por el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; el director del Metro, Adrián Rubalcava, y el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Cronología de la remodelación en Línea 1

La modernización de la Línea 1 del Metro comenzó el 11 de julio de 2022, durante la administración de Claudia Sheinbaum con el cierre del primer tramo de 12 estaciones entre Pantitlán y Salto del Agua. En ese momento, las autoridades capitalinas prometieron concluir los trabajos en febrero de 2023.

Sin embargo, ocho meses después de lo previsto, el 30 de octubre de 2023 fue reabierto el primer tramo, que va de Pantitlán a Pino Suárez.

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2023, cerró el segundo tramo, de Balderas a Observatorio, para continuar con las labores de modernización.

El 13 de septiembre de 2024, el Gobierno de la Ciudad de México reabrió las estaciones Isabel la Católica y Balderas.

En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada encabezaron la reapertura del tramo Chapultepec–Cuauhtémoc.