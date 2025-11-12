Reapertura de la Línea 1 del Metro: ¿cuándo abren todas las estaciones de la línea rosa?

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que después de casi tres años de haber iniciado las obras de renovación de la Línea 1, a partir del 16 de noviembre los usuarios podrán recorrer la ruta completa y en menos tiempo.

Dijo que la renovación de la Línea 1 del Metro es una de las más importantes a nivel mundial, ya que ello garantizará mayor seguridad, rapidez y recorridos más cómodos para los usuarios.

“Sé que la población ha esperado esta gran apertura y queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México, ni en el mundo. Y que sí, duró un tiempo, pero estamos garantizando tener Línea 1 por otros 50 años más, en la Ciudad de México”, resaltó.

La mandataria capitalina dijo que espera que el viaje inaugural del tramo restante de la Línea 1 del Metro sea presenciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue durante en su administración que se llevó a cabo la renovación total de la Línea más antigua de la red.

Últimos preparativos

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que para llevar a cabo pruebas integrales en sistemas de comunicación, de velocidad y en distintas áreas, previo a su reapertura, este miércoles 12 de noviembre, la Línea 1 del Metro modificará su horario de cierre a las 22:00 horas.

El organismo detalló que este día, el último tren saldrá de Chapultepec y de Pantitlán a las 21:30 horas para concluir el servicio a las 22:00 horas.

Durante el horario de cierre, personal del Metro llevará a cabo los últimos detalles previos al reinicio de operaciones de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Cronología de la remodelación en Línea 1

La modernización de la Línea 1 del Metro comenzó el 11 de julio de 2022, durante la administración de Claudia Sheinbaum, con el cierre del primer tramo de 12 estaciones entre Pantitlán y Salto del Agua. En ese momento, las autoridades capitalinas prometieron concluir los trabajos en febrero de 2023.

Sin embargo, ocho meses después de lo previsto, el 30 de octubre de 2023 fue reabierto el primer tramo, que va de Pantitlán a Pino Suárez.

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2023, cerró el segundo tramo, de Balderas a Observatorio, para continuar con las labores de modernización.

El 13 de septiembre de 2024, el Gobierno de la Ciudad de México reabrió las estaciones Isabel la Católica y Balderas.

En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada encabezaron la reapertura del tramo Chapultepec–Cuauhtémoc.