La CDMX va por padrón de personas cuidadoras para brindarles protección

De acuerdo con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX) a partir de datos del INEGI, en la ciudad hay tres millones de personas que requieren de cuidados como niños y niñas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, entre otros; a la par hay tres millones de personas que dedican tiempo de trabajo no remunerado a tareas de cuidado.

El reconocimiento de las personas cuidadoras

La iniciativa de ley reconoce que “toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada y al autocuidado”, por lo que enumera una serie de acciones al respecto.

Por ejemplo, señala que se creará un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas a cargo del Gobierno de la ciudad y de las alcaldías; y se fomentará su vinculación laboral y económica.

Establece que las personas cuidadoras remuneradas podrán certificarse ante el Gobierno de la Ciudad de México. “El mecanismo de certificación no tendrá fines recaudatorios, por lo que, en la medida de lo posible, se evitarán cobros para acceder a él”, propone el Artículo 15.

Se impulsará de forma progresiva un programa de apoyo a personas cuidadoras de tiempo completo que tengan a su cargo a personas con necesidades intensas de cuidado y que, por su especial condición de vulnerabilidad, requieran asistencia para satisfacer tales necesidades.

Asimismo las autoridades promoverán con planes y programas la formalización del empleo de personas cuidadoras remuneradas para que tengan acceso a salarios dignos, seguridad social y prestaciones.