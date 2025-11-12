Hoy No Circula 12 de noviembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no podrán circular?

De acuerdo con el calendario oficial , este miércoles deberán permanecer en casa:

-Vehículos con holograma 1 o 2.

-Autos con engomado rojo.

-Placas terminadas en 3 o 4.

Si tu coche cumple alguna de estas características, lo mejor es no usarlo para evitar multas y sanciones.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Podrán transitar libremente:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera con sus reglas normales.

Horario y zonas donde aplica

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. En esas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que emita la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Antes de arrancar, verifica si tu vehículo puede circular: tu bolsillo y el medio ambiente te lo agradecerán.

