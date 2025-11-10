Publicidad

CDMX

Lateral de Periférico en Naucalpan estará cerrada por 40 días, ¿qué opciones viales hay?

Los automovilistas que pasan regularmente por la zona deben tomar en cuenta los días en los que se prevé que esté cerrada la vialidad que conecta a la CDMX con el Edomex.
lun 10 noviembre 2025 11:35 AM
Periférico Norte está cerrado por 40 días, ¿qué opciones viales hay en Naucalpan?
Por la zona donde se realizan los trabajos de rehabilitación circulan más de 180,000 personas al día, de acuerdo con el gobierno municipal de Naucalpan. (Foto: Facebook Ciudad Naucalpan )

El ayuntamiento de Naucalpan informó que las obras de rehabilitación en el carril lateral de Periférico Norte arrancaron el 7 de noviembre y se extenderán por aproximadamente 40 días, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones porque los trabajos se realizarán de día y de noche con el objetivo de no extender el tiempo de cierre.

A través de redes sociales, el ayuntamiento que encabeza Isaac Montoya Márquez, detalla que los trabajos se realizan en Río San Joaquín a la avenida Primero de Mayo en donde se colocará concreto hidráulico. La zona en donde se harán los trabajos tiene una extensión de más de 1,500 metros de longitud y 16,000 metros cuadrados de superficie.

“Además de renovar la superficie, se estarán rehabilitando, banquetas, guarniciones, señalización y redes de agua potable y drenaje”, detalla la grabación.

¿Qué obras se harán en Periférico Norte?

La zona afectada por obras en Periférico Norte será intervenida con concreto hidraúlico que se trata de una mezcla de cemento Portland, agregados (grava y arena), agua y aditivos que, al fraguar, se endurece y crea un material de construcción rígido y resistente.

De acuerdo con Cementos Torices se trata de un material de alta resistencia que difícilmente presenta deformaciones ante el paso del tránsito pesado. Otra de sus ventajas es absorber menos calor que el asfalto, lo que evita sobrecalentamiento de autos y temperaturas más bajas en caminos.

zona-obras-periferico-norte
La zona de obras es una de las más utilizadas diariamente por automovilistas que circulan entre los límites de Naucalpan y la CDMX. (Foto: Captura de pantalla de Google Maps)

Se prevé que la reapertura de la vialidad sea durante la primera quincena de diciembre. Sin embargo, será el ayuntamiento quien informe sobre la fecha correspondiente.

Debido a que muchos automovilistas no tenían presente las obras, en la zona se observa tráfico; por lo que se recomienda mantenerse informado a través de la cuenta en 𝕏 del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

¿Cuáles son las alternativas viales?

  • Avenida López Portillo
  • Boulevard Lomas Verdes
  • Vía Gustavo Baz
  • Circuito exterior mexiquense
  • Segundo piso del Periférico. Aunque este tramo está concesionado y para su uso es necesario contar con el TAG y pagar.
pago-segundo-piso-periferico-
El segundo piso del Periférico está concesionado y estas son las tarifas de este 2025. (Foto: Captura de pantalla de viaductobicentenario)

