CDMX habilita el trámite del Seguro de Desempleo únicamente hoy, lunes 10 de noviembre

¿Quiénes pueden solicitar el Seguro de Desempleo?

Dirigido a personas de 18 a 64 años 9 meses que residan en Ciudad de México y hayan perdido su empleo formal por causas ajenas a su voluntad, ya sea de forma temporal o definitiva. La normativa establece un límite de uso de dos ocasiones durante toda la vida laboral.

La demostración del desempleo es un paso obligatorio. La persona interesada debe acreditar la separación laboral mediante documentos oficiales que den constancia de la baja o la pérdida del vínculo con el empleo formal.

Acceder al apoyo permite recibir respaldo económico y participar en acciones complementarias, como capacitación y vinculación a espacios de empleo.

El próximo lunes 10 de noviembre podrás realizar tu registro al programa #SeguroDeDesempleo, a través de la plataforma https://t.co/uxTWIg6ciO



1️⃣ Consulta los requisitos: https://t.co/d2lxVm0qNn

— Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) November 8, 2025

Monto del apoyo

Otorga un pago mensual de 3,439.46 pesos, con vigencia de hasta tres meses. El recurso está destinado a cubrir gastos relacionados con la búsqueda de empleo formal.

¿Qué es el subprograma Seguro de Desempleo del Bienestar?

Pensado para personas que no cuentan con constancia de semanas cotizadas del IMSS, expediente electrónico del ISSSTE, constancia patronal o demanda laboral. Esta vía permite acceder con un paquete documental distinto.

Brinda un apoyo de 3,300.53 pesos mensuales hasta por tres meses, e integra también acciones de capacitación y vinculación laboral.

Opera bajo el mismo esquema de acceso limitado a dos ocasiones en la vida laboral, y con beneficios alineados a la inserción laboral.

Requisitos

Para Seguro de Desempleo:

- Identificación oficial vigente con fotografía y firma

- Comprobante de domicilio en CDMX no mayor a 3 meses

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

- Documento que acredite pérdida del empleo (IMSS, ISSSTE, constancia patronal o demanda)

- Carta compromiso

- Carta bajo protesta de decir verdad

Para Seguro de Desempleo del Bienestar:

- Identificación oficial vigente con fotografía y firma

- Comprobante de domicilio en CDMX no mayor a 3 meses

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

- Carta compromiso

- Carta bajo protesta de decir verdad

Cómo se realiza el registro

1. Entra al sitio https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/

2. Inicia sesión con tu cuenta LlaveCDMX

3. Acepta los términos y condiciones del programa

4. Llena el formulario marcando las casillas

5. Revisa los requisitos solicitados por el programa

6. Confirma que tus datos sean correctos en la plataforma y completa los que faltan

7. Sube los archivos que se te solicitan en formato PDF y confirma tu solicitud.

Para verificar el estatus de la solicitud regresa a la página principal da clic en "trámites y servicios" y aparecerá el folio y un apartado para verificar las actualizaciones.