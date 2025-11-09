Más de 170,000 personas corean las canciones de Juan Gabriel en el Zócalo

Más de 170,000 personas se reunieron este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México para cantar las canciones de Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez’.
En punto de las 20:00 horas, se proyectó en la plancha central del Centro Histórico el concierto que ofreció Juanga en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990.
“La proyección de su primer concierto en Bellas Artes provocó lágrimas y tocó los corazones de las y los más de 170,000 asistentes en este emotivo encuentro con el ‘Divo de Juárez’”, escribió el Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales.
La proyección del concierto en Bellas Artes fue organizada por las autoridades capitalinas y Netflix.
La plataforma se unió al evento, pues el jueves 30 de octubre pasado lanzó la miniserie "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero", donde se narra la vida de Alberto Aguilera –nombre de nacimiento de Juan Gabriel–.
Los asistentes cantaron, bailaron y lloraron canciones como “Querida”, “Amor eterno”, “El Noa Noa, entre otras, en la proyección que duró poco más de hora y media.
Al finalizar, un mariachi interpretó en vivo las canciones más icónicas del ‘Divo’.
