Más de 170,000 personas corean las canciones de Juan Gabriel en el Zócalo

Más de 170,000 personas corearon las canciones de Juan Gabriel. (Gobierno de la Ciudad de México. )

“La proyección de su primer concierto en Bellas Artes provocó lágrimas y tocó los corazones de las y los más de 170,000 asistentes en este emotivo encuentro con el ‘Divo de Juárez’”, escribió el Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales.

La proyección del concierto en Bellas Artes fue organizada por las autoridades capitalinas y Netflix.

Algunas personas cargaban cartelones con la imagen del 'Divo de Juárez'. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Otros incluso se vistieron como Juan Gabriel. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

En el Zócalo capitalino retumbaron canciones como "El Noa Noa" y "Querida". (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La plataforma se unió al evento, pues el jueves 30 de octubre pasado lanzó la miniserie "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero", donde se narra la vida de Alberto Aguilera –nombre de nacimiento de Juan Gabriel–.

Los asistentes cantaron, bailaron y lloraron canciones como “Querida”, “Amor eterno”, “El Noa Noa, entre otras, en la proyección que duró poco más de hora y media.

Al finalizar, un mariachi interpretó en vivo las canciones más icónicas del ‘Divo’.

