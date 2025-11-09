Publicidad

CDMX

Más de 170,000 personas corean las canciones de Juan Gabriel en el Zócalo

En punto de las 20:00 horas, se proyectó en el Zócalo de la Ciudad de México el concierto que ofreció Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990.
dom 09 noviembre 2025 10:47 AM
juan-gabriel-zocalo.jpg
Los asistentes llegaron al Zócalo con imágenes y atuendos del 'Divo de Juárez'. (Cuartoscuro/Especial)

Más de 170,000 personas se reunieron este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México para cantar las canciones de Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez’.

En punto de las 20:00 horas, se proyectó en la plancha central del Centro Histórico el concierto que ofreció Juanga en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990.

juanga
Más de 170,000 personas corearon las canciones de Juan Gabriel. (Gobierno de la Ciudad de México. )

“La proyección de su primer concierto en Bellas Artes provocó lágrimas y tocó los corazones de las y los más de 170,000 asistentes en este emotivo encuentro con el ‘Divo de Juárez’”, escribió el Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales.

La proyección del concierto en Bellas Artes fue organizada por las autoridades capitalinas y Netflix.

juan-gabriel
Algunas personas cargaban cartelones con la imagen del 'Divo de Juárez'. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)
Proyección concierto Juan Gabriel
Otros incluso se vistieron como Juan Gabriel. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)
Proyección concierto Juan Gabriel
En el Zócalo capitalino retumbaron canciones como "El Noa Noa" y "Querida". (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La plataforma se unió al evento, pues el jueves 30 de octubre pasado lanzó la miniserie "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero", donde se narra la vida de Alberto Aguilera –nombre de nacimiento de Juan Gabriel–.

Los asistentes cantaron, bailaron y lloraron canciones como “Querida”, “Amor eterno”, “El Noa Noa, entre otras, en la proyección que duró poco más de hora y media.

Al finalizar, un mariachi interpretó en vivo las canciones más icónicas del ‘Divo’.

juan-gabriel
La autoridades capitalinas y Netflix se unieron para la proyección del primer concierto de Juanga en Bellas Artes. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

