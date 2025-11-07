Amplían horarios para sacar la licencia permanente en CDMX antes de que venza el plazo muy pronto

Horarios extendidos en CDMX

Para facilitar el acceso al trámite y evitar saturaciones, el Gobierno capitalino amplió los horarios de atención en todos los módulos, tesorerías y oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), además del Macromódulo de Magdalena Mixhuca, que ahora operan de 09:00 a 21:00 horas.

La medida, vigente hasta diciembre de 2025, aplica en todas las alcaldías donde hay módulos habilitados.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el objetivo es facilitar el trámite a quienes no pueden acudir durante el día o suelen dejarlo para el final.

“Vamos a aumentar los horarios para que más población pueda tener rápidamente su cita y pueda sacar la licencia permanente. Hay mucha población que hasta el último momento acude a tramitarla, entonces vamos a ampliar los horarios de aquí a diciembre”, señaló.

En otro momento, Brugada precisó que la ampliación ya fue acordada y aplicará de forma general.

“Vamos a ampliar horarios; eso sí fue algo que acordamos. El macromódulo estará abierto hasta las 21:00 horas y, en todos los demás espacios y oficinas, también. Queremos que más personas puedan obtener rápidamente su cita y tramitar su licencia permanente”, explicó.

Los módulos, tesorerías y oficinas de la Semovi, incluido el Macromódulo de Magdalena Mixhuca, atenderán de 09:00 a 21:00 horas. (Magdalena Montiel Velázquez)

Fecha límite para tramitar la licencia permanente

El plazo oficial para tramitar la licencia permanente de conducir en la CDMX vence el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la Ley de Ingresos 2025.

Aunque han circulado versiones sobre una posible prórroga, Brugada señaló que la continuidad del programa está en análisis dentro del gabinete capitalino. El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, presentará un informe sobre el impacto del programa en la recaudación y la demanda ciudadana, con el fin de determinar si podría mantenerse activo durante 2026.

Por ahora, las autoridades recomiendan no esperar al último momento, ya que las citas tienden a saturarse conforme se acerca la fecha límite.

Requisitos y pasos para obtenerla

-El trámite se realiza principalmente en línea, a través de la plataforma Llave CDMX, y consta de los siguientes pasos:

- Accede al portal oficial del Gobierno de la CDMX con tu cuenta Llave CDMX.

-Selecciona el trámite “Licencia permanente de conducir” ante la Semovi.

-Realiza el pago de $1,500 pesos mediante línea de captura.

-Agenda tu cita en el módulo más cercano, dentro de los nuevos horarios extendidos.

-Al acudir, deberás presentar tu comprobante de pago, identificación oficial y comprobante de domicilio vigente.

Van más de un millón de licencias permanentes

Desde el 16 de noviembre de 2024 hasta el 29 de octubre de 2025, el Gobierno capitalino ha expedido 1 millón 249 mil 375 licencias permanentes, superando la meta inicial de un millón.

El programa ha representado una recaudación superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.