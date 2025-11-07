Habrá reducción en el suministro de agua las próximas dos semanas en estas colonias y barrios de CDMX

¿Qué alcaldías tendrán menos agua en CDMX?

De acuerdo con el anuncio oficial, las alcaldías que sufrirán una disminución en el suministro de agua son Milpa Alta y Tláhuac, por lo que se pide prestar especial atención en esas zonas.

Segiagua informó que esta reducción del recurso hídrico no se debe a falta de agua, sino a trabajos de mantenimiento en uno de los pozos que abastece la región.

Específicamente, debido a tareas de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar su caudal al acueducto Chalco-Xochimilco durante un periodo aproximado de 15 días.

Cabe señalar que los trabajos comenzaron este jueves 6 de noviembre a las 11:00 horas, según se lee en el comunicado.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AlcMilpaAlta y @TlahuacRenace:



👷‍♀️ Debido a trabajos de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar su caudal al acueducto Chalco-Xochimilco durante un tiempo aproximado de 15 días.



🛠️… pic.twitter.com/OOeXDr1S4P — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 6, 2025

Colonias y barrios afectados

Aunque se espera una afectación generalizada en ambas alcaldías, estos son los barrios y colonias más impactados por la reducción del suministro:

Milpa Alta:

-Barrio de Noxcalco

-San Antonio Tecómitl

Tláhuac:

-Pueblo de San Francisco Tlaltenco

-Pueblo de San Pedro Tláhuac

-Pueblo de San Juan Ixtayopan

-Pueblo de San Nicolás Tetelco

-Pueblo de San Andrés Mixquic

¿Cómo solicitar una pipa de agua en CDMX?

Si te quedas sin agua durante estos días de mantenimiento, no te preocupes: puedes pedir una pipa sin costo para abastecer tu hogar.

Solo tienes que comunicarte con la Línea H2O, marcando al 426, y reportar tu domicilio y la necesidad del servicio. El personal asignará la pipa y programará la entrega para que recibas agua en tu casa de manera rápida y organizada.

Recuerda que este servicio está pensado para las colonias y barrios más afectados por la reducción temporal, así que es importante dar información clara sobre tu ubicación y la cantidad de agua requerida. Así te aseguras de que todos los vecinos tengan acceso al recurso mientras duren los trabajos de mantenimiento.