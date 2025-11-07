Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Estas zonas de CDMX recibirán menos agua en los próximos 15 días; conoce las colonias y barrios

El servicio de pipas está diseñado para garantizar agua a los barrios más afectados y asegurar que todos los vecinos tengan acceso mientras duren los trabajos.
vie 07 noviembre 2025 11:07 AM
Habrá reducción en el suministro de agua las próximas dos semanas en estas colonias y barrios de CDMX
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que varias colonias de la CDMX tendrán menos agua por 15 días. (Expansión/Google AI Studio)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que varios barrios y colonias de la Ciudad de México sufrirán una disminución del servicio durante los próximos 15 días.

A través de redes sociales, el organismo gubernamental pidió a la población moderar el consumo de agua en estas zonas para garantizar el abasto de todas las personas durante este periodo.

Publicidad

¿Qué alcaldías tendrán menos agua en CDMX?

De acuerdo con el anuncio oficial, las alcaldías que sufrirán una disminución en el suministro de agua son Milpa Alta y Tláhuac, por lo que se pide prestar especial atención en esas zonas.

Segiagua informó que esta reducción del recurso hídrico no se debe a falta de agua, sino a trabajos de mantenimiento en uno de los pozos que abastece la región.

Sistema Cutzamala
Estados

Cutzamala vuelve a romper récord y ahora supera el 95% de almacenamiento

Específicamente, debido a tareas de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar su caudal al acueducto Chalco-Xochimilco durante un periodo aproximado de 15 días.

Cabe señalar que los trabajos comenzaron este jueves 6 de noviembre a las 11:00 horas, según se lee en el comunicado.

Colonias y barrios afectados

Aunque se espera una afectación generalizada en ambas alcaldías, estos son los barrios y colonias más impactados por la reducción del suministro:

Milpa Alta:

-Barrio de Noxcalco

-San Antonio Tecómitl

Tláhuac:

-Pueblo de San Francisco Tlaltenco

-Pueblo de San Pedro Tláhuac

-Pueblo de San Juan Ixtayopan

-Pueblo de San Nicolás Tetelco

-Pueblo de San Andrés Mixquic

Ampliar tuberías no es basta; estas ciudades muestran cómo enfrentar la crisis del agua con infraestructura moderna
Infraestructura

La nueva infraestructura del agua: redes urbanas pensadas para durar

¿Cómo solicitar una pipa de agua en CDMX?

Si te quedas sin agua durante estos días de mantenimiento, no te preocupes: puedes pedir una pipa sin costo para abastecer tu hogar.

Solo tienes que comunicarte con la Línea H2O, marcando al 426, y reportar tu domicilio y la necesidad del servicio. El personal asignará la pipa y programará la entrega para que recibas agua en tu casa de manera rápida y organizada.

Recuerda que este servicio está pensado para las colonias y barrios más afectados por la reducción temporal, así que es importante dar información clara sobre tu ubicación y la cantidad de agua requerida. Así te aseguras de que todos los vecinos tengan acceso al recurso mientras duren los trabajos de mantenimiento.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Agua

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad