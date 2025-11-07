Habrá reducción en el suministro de agua las próximas dos semanas en estas colonias y barrios de CDMX

¿Qué alcaldías tendrán menos agua en CDMX?
De acuerdo con el anuncio oficial, las alcaldías que sufrirán una disminución en el suministro de agua son Milpa Alta y Tláhuac, por lo que se pide prestar especial atención en esas zonas.
Segiagua informó que esta reducción del recurso hídrico no se debe a falta de agua, sino a trabajos de mantenimiento en uno de los pozos que abastece la región.
Específicamente, debido a tareas de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar su caudal al acueducto Chalco-Xochimilco durante un periodo aproximado de 15 días.
Cabe señalar que los trabajos comenzaron este jueves 6 de noviembre a las 11:00 horas, según se lee en el comunicado.
Colonias y barrios afectados
Aunque se espera una afectación generalizada en ambas alcaldías, estos son los barrios y colonias más impactados por la reducción del suministro:
Milpa Alta:
-Barrio de Noxcalco
-San Antonio Tecómitl
Tláhuac:
-Pueblo de San Francisco Tlaltenco
-Pueblo de San Pedro Tláhuac
-Pueblo de San Juan Ixtayopan
-Pueblo de San Nicolás Tetelco
-Pueblo de San Andrés Mixquic
¿Cómo solicitar una pipa de agua en CDMX?
Si te quedas sin agua durante estos días de mantenimiento, no te preocupes: puedes pedir una pipa sin costo para abastecer tu hogar.
Solo tienes que comunicarte con la Línea H2O, marcando al 426, y reportar tu domicilio y la necesidad del servicio. El personal asignará la pipa y programará la entrega para que recibas agua en tu casa de manera rápida y organizada.
Recuerda que este servicio está pensado para las colonias y barrios más afectados por la reducción temporal, así que es importante dar información clara sobre tu ubicación y la cantidad de agua requerida. Así te aseguras de que todos los vecinos tengan acceso al recurso mientras duren los trabajos de mantenimiento.