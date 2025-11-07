Megajornada de vacunación contra covid e influenza en la UNAM: fechas, horarios y dónde acudir

Parte de esta campaña tendrá lugar en Ciudad Universtaria, donde se instalará un mega centro de vacunación. Te contamos a detalle.

¿Cuándo se podrán aplicar las vacunas?

La cita es en el estadio olímpico universitario, que está ubicado en Av. de los Insurgentes Sur S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México.

¿Qué días habrá vacunación?

La cita es del 10 al 14 de noviembre. El acceso será por el Estacionamiento 3 acceso G de 9 a 15 horas.

¿Qué vacunas aplicarán?

Las vacunas disponibles serán contra Covid-19, influenza, neumococo y sarampión.

Es recomendable que lleves una identificación oficial y de preferencia tu cartilla nacional vacunación, sino cuentas con ella en el mismo centro de darán información sobre qué vacuna deberás aplicarte.

¿Quiénes podrán vacunarse?

Las personas que acudan podrán vacunarse, pues esta campaña está abierta a todo el público y es grtuita.

La secretaria de Salud de la CDMX detalló recientemente que el gobierno local ya destinó a todos los centros de salud 2.4 millones de vacunas contra la influenza y más de 900,000 contra covid-19 y 400,000 contra neumococo.