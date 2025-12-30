CDMX espera más de 200,000 personas para megafiesta de Año Nuevo en Reforma

“Mañana esperamos a la población a disfrutar, a despedir 2025 y a recibir el Año Nuevo. Es una fiesta de las más importantes que vamos a tener. (...) Hay que recordar que el año pasado teníamos la romería de Reforma. Este año no tenemos la romería de Reforma. Esa es una gran diferencia, porque estaban llenos los tramos de Reforma, pegado al Ángel con las carpa, eso impedía justamente la movilidad de la gente”, dijo la mandataria.

El evento se llevará a cabo en Reforma este miércoles. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que la dependencia a su cargo trabaja de manera coordinada con las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil (SGIRPC), así como con la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), a fin de salvaguardar a las y los asistentes, cuyo número se calcula que será mayor que el año pasado.

“Va a ser extraordinario. Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas”, expresó.

El funcionario añadió que se cuidará que sea un evento libre de violencia, principalmente en la zona de Reforma; que no haya personas vendiendo comida que se prepare mediante la utilización de tanques de gas o freidoras que pudieran poner en riesgo a la gente, y que tampoco se comercialice alcohol en la vía pública, o pasado el horario permitido en el caso de los establecimientos que lo tengan autorizado.

“Tenemos todo un operativo, insisto, organizado con estas dependencias del Gobierno de la Ciudad: Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Consejería Jurídica, INVEA y Protección Civil; vamos a estar muy atentos, para que sea una fiesta de luces y de buena música electrónica”, destacó el secretario.