Hoy No Circula 31 de diciembre 2025: los autos que no pueden salir en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan el 31 de diciembre de 2025?

Según el calendario oficial , este miércoles deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas, por lo que si tu coche cumple alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo en casa.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Podrán circular sin problemas:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

¿Dónde aplica la medida?

El Hoy No Circula se aplica en:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías

Estado de México, en los siguientes 18 municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, equivalentes a 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que levante la infracción.

Recomendaciones para automovilistas

- Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

- Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de salir, confirma si puedes circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo agradecerán.