¿Cuáles son las multas de tránsito más caras en la CDMX? Esto te cuesta revisar tu celular mientras manejas

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México es la normatividad que establece las infracciones y sanciones aplicables a los conductores de vehículos motorizados. A continuación, te enlistamos aquellas más costosas tanto a tu bolsillo como las que aplican penalizaciones a la licencia de conducir o placa.

Las multas son calculadas según el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En 2025, la UMA diaria equivale a 113.14 pesos.

Sanciones relacionadas con la cortesía, normas de circulación y la prioridad de paso

Insultar tanto a un oficial de tránsito como a otro conductor, no ceder el paso a peatones o disminuir la velocidad para permitir el paso ocasiona multas elevadas. Estos son algunos de ellos, y sus costos:

Multas sobre estacionamiento

Los conductores no pueden estacionarse donde quieran, ya que hay multas superiores de 3,000 pesos si son en lugares inadecuados.

Usar el celular causa una multa de casi 4,000 pesos

Distraerse usando el celular tiene un costo elevado, que va de 3,394.2 pesos a 3,959.9 pesos. De igual manera, instalar alguna pantalla en parte delantera está sancionado por la CDMX.

¿Dónde consultar si tengo multas de tránsito?

Para verificar los adeudos, los conductores pueden acceder a la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX en https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos

Solo se necesita ingresar el número de la placa del automóvil sin espacios y llenar el captcha. Automáticamente, se desplegarán las multas registradas al vehículo, con los adeudos para pagar en Oficinas de tesorería, tiendas de autoservicio o en los bancos.