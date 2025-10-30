¿Cuáles son las multas de tránsito más caras en la CDMX? Esto te cuesta revisar tu celular mientras manejas

Invadir la ciclovía, insultar a un agente de tránsito o estacionarse en cajones exclusivos sin el permiso son algunos de los actos que la Ciudad de México sanciona con multas más costosas que otras, y no son las únicas.
Si eres conductor en la CDMX, te compartimos esta guía de multas de tránsito para evitar caer en ellas.
El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México es la normatividad que establece las infracciones y sanciones aplicables a los conductores de vehículos motorizados. A continuación, te enlistamos aquellas más costosas tanto a tu bolsillo como las que aplican penalizaciones a la licencia de conducir o placa.
Las multas son calculadas según el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En 2025, la UMA diaria equivale a 113.14 pesos.
Sanciones relacionadas con la cortesía, normas de circulación y la prioridad de paso
Insultar tanto a un oficial de tránsito como a otro conductor, no ceder el paso a peatones o disminuir la velocidad para permitir el paso ocasiona multas elevadas. Estos son algunos de ellos, y sus costos:
Solo se necesita ingresar el número de la placa del automóvil sin espacios y llenar el captcha. Automáticamente, se desplegarán las multas registradas al vehículo, con los adeudos para pagar en Oficinas de tesorería, tiendas de autoservicio o en los bancos.