Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 4 de noviembre 2025: autos que no podrán salir en CDMX y Edomex este martes

Aplica en todas las alcaldías de CDMX y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.
lun 03 noviembre 2025 08:51 PM
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula limita la circulación de vehículos en días específicos para mejorar la calidad del aire. (Archivo)

Este martes 4 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental. Conducir en día restringido puede derivar en multas importantes, así que conviene estar atento.

Publicidad

¿Qué autos no pueden circular este martes?

De acuerdo con el calendario oficial , los vehículos que no podrán transitar son aquellos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Terminación de placa 7 u 8.

-Engomado rosa.

-Holograma 1 o 2.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Aplica doble Hoy No Circula?

Este martes no aplica el Doble Hoy No Circula, medida que solo se activa durante contingencias ambientales. La restricción vigente corresponde al calendario habitual del programa.

¿Cuáles son las multas de tránsito especiales para motociclistas en CDMX?
CDMX

¿Cuáles son las multas de tránsito especiales para motociclistas en CDMX?

¿Dónde aplica la medida?

La medida es obligatoria en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Verificación vehicular en noviembre 2025: ¿a qué carros les toca el siguiente mes en CDMX?
CDMX

Verificación vehicular en noviembre 2025: ¿a qué carros les toca el siguiente mes en CDMX?

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del programa antes de salir.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales.

Respetar estas indicaciones no solo te ayudará a planear tus traslados, sino que también contribuirá a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Mantenimiento de autos Movilidad eléctrica

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad