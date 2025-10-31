Este fin de semana se celebra el Día de Muertos en todo el país, y muchas personas se preguntan si las autoridades suspenderán el programa Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y el Estado de México este sábado 1 de noviembre.
Cabe recordar que la medida tiene un propósito claro: disminuir los niveles de contaminación en el Valle de México. No se trata solo de una restricción vehicular, sino de una acción ambiental que busca mejorar la calidad del aire en la región.
¿Se suspende el Hoy No Circula por Día de Muertos?
No. Por el momento no está prevista la suspensión del programa en el Valle de México. Así que, si planeas visitar panteones, participar en actividades por el Día de Muertos o asistir a alguna fiesta de Halloween, lo mejor es consultar el calendario de circulación antes de salir.
Como se trata del primer sábado del mes, la mitad de los vehículos con holograma 1 deberán descansar de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te contamos los detalles para que evites multas y no se arruinen tus planes.
Autos que no podrán circular este sábado 1 de noviembre
Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones van de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en esas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.
Las multas
No respetar el programa puede costarte entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025, equivalente a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Holograma 1: depende del número final de la placa.
Terminación impar → primer y tercer sábado.
Terminación par → segundo y cuarto sábado.
Quinto sábado del mes: descansan solo autos con holograma 2 y placas foráneas.
Antes de salir este 1 de noviembre, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino evita multas, facilita la movilidad y ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
Planea tu día, cuida tu bolsillo y disfruta el Día de Muertos sin contratiempos.