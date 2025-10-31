¿Se suspende el Hoy No Circula por Día de Muertos?

No. Por el momento no está prevista la suspensión del programa en el Valle de México. Así que, si planeas visitar panteones, participar en actividades por el Día de Muertos o asistir a alguna fiesta de Halloween, lo mejor es consultar el calendario de circulación antes de salir.

Como se trata del primer sábado del mes, la mitad de los vehículos con holograma 1 deberán descansar de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te contamos los detalles para que evites multas y no se arruinen tus planes.

Este fin de semana, la Ciudad de México vivirá una jornada de Día de Muertos con múltiples actividades y celebraciones.

Autos que no podrán circular este sábado 1 de noviembre

Según el calendario oficial , este sábado no podrán circular:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Autos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Autos que sí podrán circular sin restricciones

-Vehículos con holograma 00 y 0, generalmente más nuevos o de bajas emisiones.

-Eléctricos e híbridos, exentos del programa para fomentar el uso de tecnologías limpias.

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

No. La medida del Doble Hoy No Circula solo se aplica en caso de contingencias ambientales graves, y este sábado 1 de noviembre no se contempla su activación.

Zonas donde aplica la restricción

El programa Hoy No Circula es obligatorio en:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías de la capital.

Estado de México (18 municipios del Valle de México):

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones van de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en esas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Las multas

No respetar el programa puede costarte entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025, equivalente a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende del número final de la placa.

Terminación impar → primer y tercer sábado.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: descansan solo autos con holograma 2 y placas foráneas.

Antes de salir este 1 de noviembre, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino evita multas, facilita la movilidad y ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y disfruta el Día de Muertos sin contratiempos.

