Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

¿Se suspende el Hoy No Circula Sabatino este 1 de noviembre por el Día de Muertos?

La medida vehicular aplica todos los sábados, y su alcance depende del holograma y la terminación numérica de las placas.
vie 31 octubre 2025 05:58 PM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino restringe la circulación vehicular en la Ciudad de México y parte del Estado de México.
 (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Este fin de semana se celebra el Día de Muertos en todo el país, y muchas personas se preguntan si las autoridades suspenderán el programa Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y el Estado de México este sábado 1 de noviembre.

Cabe recordar que la medida tiene un propósito claro: disminuir los niveles de contaminación en el Valle de México. No se trata solo de una restricción vehicular, sino de una acción ambiental que busca mejorar la calidad del aire en la región.

Publicidad

¿Se suspende el Hoy No Circula por Día de Muertos?

No. Por el momento no está prevista la suspensión del programa en el Valle de México. Así que, si planeas visitar panteones, participar en actividades por el Día de Muertos o asistir a alguna fiesta de Halloween, lo mejor es consultar el calendario de circulación antes de salir.

Como se trata del primer sábado del mes, la mitad de los vehículos con holograma 1 deberán descansar de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te contamos los detalles para que evites multas y no se arruinen tus planes.

Hoy No Circula
Este fin de semana, la Ciudad de México vivirá una jornada de Día de Muertos con múltiples actividades y celebraciones.
 (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Autos que no podrán circular este sábado 1 de noviembre

Según el calendario oficial , este sábado no podrán circular:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Autos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Hoy No Circula Sabatino
Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Autos que sí podrán circular sin restricciones

-Vehículos con holograma 00 y 0, generalmente más nuevos o de bajas emisiones.

-Eléctricos e híbridos, exentos del programa para fomentar el uso de tecnologías limpias.

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

No. La medida del Doble Hoy No Circula solo se aplica en caso de contingencias ambientales graves, y este sábado 1 de noviembre no se contempla su activación.

¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos y qué hacer con la comida del altar?
Tendencias

¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos y qué hacer con los alimentos del altar?

Zonas donde aplica la restricción

El programa Hoy No Circula es obligatorio en:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías de la capital.

Estado de México (18 municipios del Valle de México):

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones van de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en esas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Las multas

No respetar el programa puede costarte entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025, equivalente a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Por qué los autos en México tendrán nuevos aumentos de precios: la tregua terminará pronto
Empresas

El precio de los autos se 'recalienta' por tensiones globales y nueva escasez de chips

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende del número final de la placa.

Terminación impar → primer y tercer sábado.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: descansan solo autos con holograma 2 y placas foráneas.

Antes de salir este 1 de noviembre, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino evita multas, facilita la movilidad y ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y disfruta el Día de Muertos sin contratiempos.

Publicidad

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad