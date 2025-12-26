Así funciona el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex este 27 de diciembre, último sábado de 2025

La restricción se aplica con normalidad. Ignorarla no solo puede echar a perder tus planes, también puede salir caro: las multas por incumplir el programa siguen siendo elevadas tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Más allá de una regla vial, el Hoy No Circula busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México, algo clave en una época donde las condiciones atmosféricas suelen ser adversas.

¿Qué autos no pueden circular el último sábado del año?

De acuerdo con el calendario oficial , este sábado 27 de diciembre no pueden circular:

-Vehículos con holograma 1 y placas con terminación par (0, 2, 4, 6, 8).

-Autos con holograma 2, sin importar el número de placa.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo mejor es dejarlo estacionado y buscar alternativas de movilidad para cerrar el año sin contratiempos.

El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este sábado están exentos de la restricción:

-Autos con holograma 00 y 0, generalmente de bajas emisiones.

-Vehículos eléctricos o híbridos, como incentivo al uso de tecnologías limpias.

-Autos con holograma 1 y placas con terminación impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este sábado no habrá Doble Hoy No Circula. Esta medida solo se activa cuando se decreta contingencia ambiental, lo cual no está vigente para el cierre del año.

¿Dónde aplica la restricción?

El Hoy No Circula Sabatino es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, que son:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio, el programa también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estas regiones, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El esquema se define por holograma y terminación de placa:

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Terminación impar → primer y tercer sábado.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo se restringen los autos con holograma 2 y placas foráneas.

Antes de salir este último sábado del 2025, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, también ayuda a cerrar el año con un pequeño aporte a la calidad del aire que respiramos todos los días.

