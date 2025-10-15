Brugada buscará construir una “Utopía de las Infancias” en cada alcaldía

Durante la supervisión de obras en la Utopía Iztacalco –considerada el primer complejo de este tipo– Brugada destacó que el objetivo es que la Ciudad de México se consolide como una ciudad pensada para la niñez.

“Queremos que la Ciudad de México sea una ciudad para las niñas y niños y por eso vamos a hacer una Utopía de las Infancias por cada alcaldía y estoy segura que vamos a desarrollar hermosas construcciones y actividades a favor de las niñas y de los niños”, señaló.

La mandataria explicó que la Utopía Iztacalco, también llamada Utopía de las Infancias, será el proyecto más grande de su tipo, con una superficie total de 127,000 metros cuadrados y que, además de albergar el Sistema Público de Cuidados, contará con áreas deportivas, culturales y recreativas para todas las edades. En una segunda etapa se habilitarán espacios diseñados especialmente para la niñez y la adolescencia.

Brugada recordó que recientemente ONU-Hábitat reconoció a la Ciudad de México por el programa de Utopías como un modelo de alto impacto contra las desigualdades urbanas.

“Es un proyecto que hace justicia territorial y transforma la vida de la gente”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto, detalló que la Utopía Iztacalco y la Utopía de las Infancias, ubicadas en el deportivo Magdalena Mixhuca, se desarrollan en dos etapas.

La primera contará con una superficie de 74,000 metros cuadrados, incluye espacios dedicados al Sistema Público de Cuidados, así como áreas enfocadas en los ejes económico, ambiental, de género, cultural, científico, tecnológico, de salud, deportivo y de ciudad pluricultural.

La segunda etapa, de 42,000 metros cuadrados, contará con áreas recreativas, ludoteca, talleres y laboratorios educativos, sala de proyección de 360 grados, biblioteca, espacios museográficos permanentes y temporales, granja didáctica, vivero, invernadero, arboretum educativo y jardín sensorial. Se iniciará la construcción en las próximas semanas y se prevé que sea inaugurada durante el primer semestre de 2026.

Baulto adelantó que el diseño arquitectónico busca ser atractivo y lúdico para la niñez. “Va a tener colores, formas irregulares y resbaladillas en cada uno de los edificios; las niñas y los niños podrán descender a un espacio seguro”, afirmó.

Aunque Brugada adelantó que se construirá una Utopía de las Infancias en cada una de las 16 alcaldías, aún no se han dado a conocer las ubicaciones de los complejos, excepto la de Iztacalco, que ya está en proceso de construcción.

Niños, jóvenes y adultos mayores decidirán mejoramiento barrial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en los próximos años los proyectos del Programa de Mejoramiento Barrial serán definidos directamente por niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Explicó que este programa, que cada año destina más de 100 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana y los espacios públicos en colonias, pueblos y barrios de las 16 alcaldías, tendrá una nueva dinámica de participación ciudadana.

Durante el primer año, niñas y niños serán convocados para opinar sobre las mejoras que necesitan en su entorno y decidir, junto con sus comunidades, los proyectos a ejecutar. En el segundo año, la participación corresponderá a adolescentes y jóvenes, y en el tercero, a personas adultas mayores, quienes definirán las obras y servicios prioritarios en sus zonas.