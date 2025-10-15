Detienen a segundo implicado en homicidio del abogado David Cohen

El martes 14 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en las escalinatas principales de la Ciudad Judicial, ubicadas en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

El abogado, quien representó a Guillermo “Billy” Álvarez, falleció luego de permanecer varias horas en terapia intensiva en un hospital privado de la capital.

Por este hecho, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a un joven de 18 años. Se abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado.

El ataque

De acuerdo con las primeras indagatorias, poco después de las 17:00 horas del 13 de octubre, el abogado David Cohen caminaba frente a los juzgados de Ciudad Judicial cuando fue interceptado por una persona, quien extrajo un arma de fuego de la bolsa frontal de sus sudadera y disparó en varias ocasiones contra él.

Una de las balas impactó en la cabeza del litigante y otra en el fémur, motivo por el cual cayó en las escalinatas del edificio. Tras el ataque, el agresor intentó huir, sin embargo, un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina que presenció los hechos lo persiguió y logró detenerlo.

El primer detenido fue identificado como Héctor “N” y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que posteriormente lo presentará ante un juez de control quien determinará su situación jurídica.

¿Quién era David Cohen ?

David Cohen Sacal, de 45 años, era abogado con especialidad en derecho penal, civil, mercantil y procesal por la Universidad Iberoamericana. Entre sus principales clientes están políticos, empresarios y artistas.

Entre sus representados estaba Guillermo “Billy” Álvarez, quien fuera presidente del Club Deportivo Cruz Azul durante el polémico conflicto de la cementera.

También representó al actor Sebastián Rulli y al exjugador de fútbol, Salvador Carmona, en su lucha contra la Federación Mexicana de Fútbol por su inhabilitación por el presunto uso de sustancias prohibidas.