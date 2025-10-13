Abogado es baleado en inmediaciones de Ciudad Judicial CDMX; capturan a agresor

El hombre, con vida, fue trasladado hasta un hospital, donde ya es atendido.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona que labora como abogado caminaba en el lugar cuando otro hombre sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le disparó.

El agresor intentó escapar, pero un agente de la Policía de Investigación le disparó, lo hirió y logró detenerlo.

Personal de la Policía de Investigación aseguró una motocicleta y el arma del posible agresor de 17 años. Su cómplice sí escapó de la zona.

De lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para las investigaciones del caso, informó la SSC de la capital.