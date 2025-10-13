Publicidad

CDMX

Abogado es baleado en inmediaciones de Ciudad Judicial CDMX; capturan a agresor

Un policía respondió al ataque contra el abogado y logró detener al agresor, de 17 años, quien también resultó herido.
lun 13 octubre 2025 05:19 PM
La Ciudad Judicial capitalina se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc. (Foto ilustrativa: Daniel Augusto /Cuartoscuro)

Un hombre fue baleado en las inmediaciones de los juzgados de Ciudad Judicial, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la víctima, de 40 años de edad, fue agredido entre la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores.

El hombre, con vida, fue trasladado hasta un hospital, donde ya es atendido.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona que labora como abogado caminaba en el lugar cuando otro hombre sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le disparó.

El agresor intentó escapar, pero un agente de la Policía de Investigación le disparó, lo hirió y logró detenerlo.

Personal de la Policía de Investigación aseguró una motocicleta y el arma del posible agresor de 17 años. Su cómplice sí escapó de la zona.

De lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para las investigaciones del caso, informó la SSC de la capital.

