Incendio sorprende a la colonia Santa María Aztahuacan, Iztapalapa, esta mañana

A través de su cuenta en 𝕏, el servicio de emergencia capitalino detalló que el siniestro se localizó en un camellón en un área de 100 m² en donde se quemó madera y basura en gran cantidad.

“Procedimos a extinguir el fuego y realizar labores de remoción y enfriamiento, no se reportan lesionados”, detalló.

Tras sofocar el siniestro, los bomberos removieron escombros y compartieron las imágenes en redes sociales en donde se observa madera.

¿En dónde se registró el incendió?

La colonia Santa María Aztahuacán es parte de los asentamientos originarios de la alcaldía Iztapalapa. Su nombre proviene del náhuatl y significa “lugar de garzas”. La zona es conocida por sus festivales callejeros y un carnaval, que atrae a visitantes de colonias aledañas, de acuerdo al portal especializado mexicocity de la CDMX.

Colonia de Iztapalapa en donde se registró el intenso incendio durante la mañana del miércoles 15 de octubre. (Foto: Captura de pantalla de Google Maps)

Cámaras del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana (C5) de la CDMX captaron el intenso siniestro. La emergencia ocurrió aproximadamente a las 06:00 horas y se controló una hora después, de acuerdo a lo compartido por los mismos bomberos.