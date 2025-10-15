Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Incendio sorprende a la colonia Santa María Aztahuacan, Iztapalapa, esta mañana

Los Bomberos de la Ciudad de México laboraron desde temprana hora de este 15 de octubre en la sofocación del siniestro. Este es el reporte actual.
mié 15 octubre 2025 09:18 AM
incendio-iztapalapa-15-octubre.jpg
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX trabajan en el lugar del incendio que se registró en la alcaldía Iztapalapa. (Foto: @Bomberos_CDMX )

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) trabajan la mañana de este miércoles en sofocar un incendio que se registró sobre Eje 6 en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.

Publicidad

A través de su cuenta en 𝕏, el servicio de emergencia capitalino detalló que el siniestro se localizó en un camellón en un área de 100 m² en donde se quemó madera y basura en gran cantidad.

“Procedimos a extinguir el fuego y realizar labores de remoción y enfriamiento, no se reportan lesionados”, detalló.

Tras sofocar el siniestro, los bomberos removieron escombros y compartieron las imágenes en redes sociales en donde se observa madera.

¿En dónde se registró el incendió?

La colonia Santa María Aztahuacán es parte de los asentamientos originarios de la alcaldía Iztapalapa. Su nombre proviene del náhuatl y significa “lugar de garzas”. La zona es conocida por sus festivales callejeros y un carnaval, que atrae a visitantes de colonias aledañas, de acuerdo al portal especializado mexicocity de la CDMX.

colonia-santa-maria-aztahuacan-iztapalapa
Colonia de Iztapalapa en donde se registró el intenso incendio durante la mañana del miércoles 15 de octubre. (Foto: Captura de pantalla de Google Maps)

Te recomendamos:

Hoy No Circula
CDMX

Hoy No Circula miércoles 15 de octubre: revisa qué autos descansan en CDMX y Edomex

Cámaras del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana (C5) de la CDMX captaron el intenso siniestro. La emergencia ocurrió aproximadamente a las 06:00 horas y se controló una hora después, de acuerdo a lo compartido por los mismos bomberos.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Incendios

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad