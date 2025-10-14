Publicidad

CDMX

Caos en Insurgentes Sur por volcadura y error de una unidad del Metrobús

Dos accidentes por separado provocan caos al sur de la CDMX, a la altura de Ciudad Universitaria.
mar 14 octubre 2025 07:49 AM
caos en insurgentes sur
Insurgentes Sur se ve seriamente afectado por dos accidentes registrados la mañana de este martes. (Imagen tomada de X)

La volcadura de una camioneta de valores y la equivocación de ruta de un chofer del Metrobús provocan caos vehicular la mañana de este martes en Insurgentes Sur.

Una camioneta de valores volcó en Avenida Insurgentes, lo cual provocó el cierre de carriles para que otra unidad de la misma empresa lograra traspasar el dinero que llevaba.

La labores para retirar la unidad afectada provocan afectaciones en Avenida Doctor Gálvez.

Accidente del Metrobús complica el tránsito

Además, un chofer de la Línea 1 del Metrobús de la CDMX se equivocó de ruta en Insurgentes Sur, a la altura de Ciudad Universitaria, provocando caos vehicular al tratar de regresar a la ruta y derribar señalamientos y dañar un parabús.

La unidad iba llena de pasajeros al momento del percance.

Autoridades tuvieron que acudir en apoyo del conductor para que lograra retomar la ruta posteriormente sin que se hayan reportado daños entre los usuarios. El apoyo provocó el cierre total de la Avenida por varios minutos.

