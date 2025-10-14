Publicidad

CDMX

Hoy No Circula miércoles 15 de octubre: revisa qué autos descansan en CDMX y Edomex

Los automovilistas deben consultar el calendario oficial, revisar reportes de calidad del aire y estar atentos a posibles cambios en las restricciones.
mar 14 octubre 2025 08:38 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula limita el tránsito en CDMX y municipios del Edomex según holograma, engomado y placa.
 (Rogelio Morales Ponce)

Si usas tu coche todos los días para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 15 de octubre es momento de revisar si tu vehículo tiene restricción de circulación. El programa Hoy No Circula sigue vigente, y no respetarlo puede salirte muy caro.

¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial , deberán permanecer en casa:

-Vehículos con holograma 1 o 2.

-Autos con engomado rojo.

-Placas terminadas en 3 o 4.

Si tu coche cumple con alguna de estas características, lo mejor es dejarlo estacionado para evitar multas y sanciones.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Pueden transitar libremente:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no se ha activado contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que el programa se mantiene con sus reglas normales, sin restricciones adicionales.

Horario y zonas de aplicación

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas y es obligatoria en:

Ciudad de México: las 16 alcaldías.

Estado de México: los siguientes 18 municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también ayuda a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, verifica si tu auto puede circular. Tu bolsillo y el medio ambiente te lo agradecerán.

