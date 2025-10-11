Publicidad

Tarifa mínima de transporte colectivo en Edomex sube a 14 pesos

La Secretaría de Movilidad del Estado de México autorizó que la nueva tarifa entre en vigor a partir del 15 de octubre en la mayoría de municipios.
sáb 11 octubre 2025 04:48 PM
Antes de este incremento, la tarifa mínima del transporte público en el Edomex era de 12 pesos. (Foto: Cuartoscuro)

El gobierno del Estado de México aprobó un aumento de dos pesos a la tarifa mínima en el transporte colectivo que circula en la mayoría de sus municipios con la promesa de mejoras en el servicio que brindan los concesionarios.

Con este ajuste, la tarifa mínima será de 14 pesos y entrará en vigor este miércoles 15 de octubre.

En el periódico oficial mexiquense, publicado la madrugada de este 11 de octubre, la Secretaría de Movilidad justificó el aumento al pasaje en el transporte colectivo debido a que desde 2020 no han existido ajustes pese a las variables económicas y operativas para el sector transporte.

"El ajuste permitirá garantizar la modernización y viabilidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad", se lee en el documento

Tras las distintas manifestaciones por parte de transportistas, quienes pedían un aumento de 16 pesos a la tarifa mínima y aumentos no autorizados que afectaron a los usuarios en las últimas semanas, el pasado 6 de octubre la Comisión Revisora de Tarifas de la Semovi–Edomex aprobó un estudio técnico y financiero de este rubro.

¿Cuál es la nueva tarifa en el Edomex?

Servicio colectivo

En todos los municipios del Estado de México, la tarifa mínima pasa a 14 pesos los primeros cinco kilómetros.

Cada kilómetro adicional, se cobrarán 25 centavos adicionales.

Servicio Mixto

La tarifa mínima es de 11 pesos los primeros 10 kilómetros y 25 centavos el kilómetro adicional.

Esta tarifa mixta solo es válida para los siguientes municipios:

- Almoloya
- Amanalco
- Amatepec
- Coatepec Harinas
- Donato Guerra
- Ixtapan de la Sal
- Ixtapan del Oro
- Joquicingo
- Luvianos
- Malinalco
- Ocuilan
- Otzoloapan
- San Simón de Guerrero
- Santo Tomás
- Sultepec
- Tejupilco
- Temascaltepec
- Tenancingo
- Texcaltitlán
- Tlatlaya
- Tonatico
- Valle de Bravo
- Villa de Allende
- Villa Guerrero
- Zacazonapan
- Zacualpan
- Zumpahuacán

¿Cuándo entra en vigor la nueva tarifa del edomex?

El documento oficial señala que a partir del 15 de octubre entran en vigor las nuevas tarifas en el servicio de transporte público, colectivo y concesionado.

