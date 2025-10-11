Tarifa mínima de transporte colectivo en Edomex sube a 14 pesos

¿Cuál es la nueva tarifa en el Edomex?
Servicio colectivo
En todos los municipios del Estado de México, la tarifa mínima pasa a 14 pesos los primeros cinco kilómetros.
Cada kilómetro adicional, se cobrarán 25 centavos adicionales.
Servicio Mixto
La tarifa mínima es de 11 pesos los primeros 10 kilómetros y 25 centavos el kilómetro adicional.
Esta tarifa mixta solo es válida para los siguientes municipios:
- Almoloya
- Amanalco
- Amatepec
- Coatepec Harinas
- Donato Guerra
- Ixtapan de la Sal
- Ixtapan del Oro
- Joquicingo
- Luvianos
- Malinalco
- Ocuilan
- Otzoloapan
- San Simón de Guerrero
- Santo Tomás
- Sultepec
- Tejupilco
- Temascaltepec
- Tenancingo
- Texcaltitlán
- Tlatlaya
- Tonatico
- Valle de Bravo
- Villa de Allende
- Villa Guerrero
- Zacazonapan
- Zacualpan
- Zumpahuacán
¿Cuándo entra en vigor la nueva tarifa del edomex?
El documento oficial señala que a partir del 15 de octubre entran en vigor las nuevas tarifas en el servicio de transporte público, colectivo y concesionado.