Tarifa mínima de transporte colectivo en Edomex sube a 14 pesos

En el periódico oficial mexiquense, publicado la madrugada de este 11 de octubre, la Secretaría de Movilidad justificó el aumento al pasaje en el transporte colectivo debido a que desde 2020 no han existido ajustes pese a las variables económicas y operativas para el sector transporte.

"El ajuste permitirá garantizar la modernización y viabilidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad", se lee en el documento

Tras las distintas manifestaciones por parte de transportistas, quienes pedían un aumento de 16 pesos a la tarifa mínima y aumentos no autorizados que afectaron a los usuarios en las últimas semanas, el pasado 6 de octubre la Comisión Revisora de Tarifas de la Semovi–Edomex aprobó un estudio técnico y financiero de este rubro.