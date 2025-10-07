Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan, desaparece en Edomex

Ese jueves, la menor salió de su casa alrededor de las 15:50 horas de su casa, para ir a un café internet cercano a la colonia San Rafael Chamapa, Naulcapan. Ella vestía pantalón gris, sudadera verde, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y azul claro.

En videos de diversas cámaras de seguridad pública y privada se muestra a la menor recorrer las calles para acudir a dicho café internet, ubicado en el mercado Filomeno Mata, colonia San Rafael Chamapa.

En una grabación se ve a la menor salir del establecimiento de copias. Posteriormente, ella camina frente a otras cámaras de seguridad, pero su rastro se pierde más adelante.

Tras la desaparición, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México activó la Alerta Ámber para localizar a Kimberly Moya; en tanto la Guardia Municipal de Naucalpan y la Comisión de Búsqueda de Personas estatal trabajan juntas para encontrarla.

Además, las autoridades han realizado tres cateos a predios cercanos a la zona de donde despareció, entre ellos un taller mecánico, y analizan videos de seguridad para identificar posibles sospechosos.

Familiares y amigos de la joven, quien va en primer semestre del bachillerato, bloquearon Periférico Norte por cinco horas el pasado 6 de octubre para exigirles a las autoridades la aparición de la estudiante.

“Kimberly no ha regresado a casa, cada minuto sin ella es una eternidad. Es una joven alegre, noble y llena de sueños. Su familia, amigos y toda una comunidad la estamos buscando sin descanso desde el minuto uno. Te estamos buscando hija”, dijo la madre a medios.

Kimberly Hilary Moya González, 16 años, vista por última vez el 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa.



La joven salió a sacar copias para una tarea y no ha regresado a casa. Llegó al lugar, pero desapareció… pic.twitter.com/9iLnhGJhSC — FUCKPOLICECDMX (@FUCKCDMXPOLICIA) October 4, 2025

Otra manifestación que se hizo para exigir su aparición fue este 7 de octubre. Cerca de 80 estudiantes del CCH Naucalpan realizaron un bloqueo en la Vía López Mateos. “Queremos a Ki, queremos a Kim”, gritaron.

La ficha de búsqueda que emitió el gobierno del Estado de México detalla lo siguiente: