Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan, desaparece en Edomex

Familia y amigos exigen a autoridades localizar con vida a la joven, quien estudia en el CCH Naucalpan de la UNAM.
mar 07 octubre 2025 07:23 PM
Kimberly Moya
Autoridades desplegaron operativos de búsqueda para hallar a la joven. (Imagen: Especial )

Kimberly Moya, una joven de 16 años, lleva cinco días desaparecida. La última vez que la vieron fue el jueves 2 de octubre cuando la menor se dirigió a sacar unas copias para la escuela en Naucalpan, Estado de México.

“Solicitamos su apoyo con la difusión del boletín o cualquier información sobre el paradero de Kimberly Hilary Moya González, a los teléfonos señalados“, señaló desde sus redes sociales el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan, escuela en la que estudia la joven.

Publicidad

Ese jueves, la menor salió de su casa alrededor de las 15:50 horas de su casa, para ir a un café internet cercano a la colonia San Rafael Chamapa, Naulcapan. Ella vestía pantalón gris, sudadera verde, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y azul claro.

En videos de diversas cámaras de seguridad pública y privada se muestra a la menor recorrer las calles para acudir a dicho café internet, ubicado en el mercado Filomeno Mata, colonia San Rafael Chamapa.

En una grabación se ve a la menor salir del establecimiento de copias. Posteriormente, ella camina frente a otras cámaras de seguridad, pero su rastro se pierde más adelante.

Tras la desaparición, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México activó la Alerta Ámber para localizar a Kimberly Moya; en tanto la Guardia Municipal de Naucalpan y la Comisión de Búsqueda de Personas estatal trabajan juntas para encontrarla.

Además, las autoridades han realizado tres cateos a predios cercanos a la zona de donde despareció, entre ellos un taller mecánico, y analizan videos de seguridad para identificar posibles sospechosos.

Familiares y amigos de la joven, quien va en primer semestre del bachillerato, bloquearon Periférico Norte por cinco horas el pasado 6 de octubre para exigirles a las autoridades la aparición de la estudiante.

“Kimberly no ha regresado a casa, cada minuto sin ella es una eternidad. Es una joven alegre, noble y llena de sueños. Su familia, amigos y toda una comunidad la estamos buscando sin descanso desde el minuto uno. Te estamos buscando hija”, dijo la madre a medios.

Otra manifestación que se hizo para exigir su aparición fue este 7 de octubre. Cerca de 80 estudiantes del CCH Naucalpan realizaron un bloqueo en la Vía López Mateos. “Queremos a Ki, queremos a Kim”, gritaron.

La ficha de búsqueda que emitió el gobierno del Estado de México detalla lo siguiente:

  • Edad: 16 años
  • Fecha de nacimiento: 13 de abril del 2009
  • Estatura: Un metro con 43 centímetros
  • Complexión: Delgada
  • Cara: Ovalada
  • Cabello: Negro. Le llegaba a media espalda
  • Nariz: Lineal. Base media
  • Orejas: Chicas
  • Mentón: Oval
  • Labios: Delgados
  • Bigote: No aplica
  • Lugar donde fue vista por última vez: Colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan de Juárez, Estado de México
  • Señas particulares: Cicatrices por acné
  • Sexo: Mujer
  • Fecha de desaparición: jueves 2 de octubre del 2025
  • Peso: 41 kilogramos
  • Tez: Blanca
  • Frente: Chica
  • Cejas: Semipobladas
  • Ojos: Negros. Medianos
  • Boca: Chica
  • Pómulos: Poco Prominentes
  • Barba: No aplica
Publicidad

Tags

Seguridad CDMX Seguridad pública

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad