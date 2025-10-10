Falta de pericia, la causa del accidente de la pipa que explotó: Fiscalía CDMX

En rueda de prensa, la Fiscalía capitalina explicó que tras los estudios y peritajes practicados tanto a la unidad accidentada, como en la zona de la explosión, ocurrida el 10 de septiembre, se determinó que fue una mala maniobra del conductor la que provocó la volcadura del vehículo cargado con 49,500 litros de gas licuado de petróleo.

Los peritajes señalan que la pipa, perteneciente a la empresa Silza SA de CV, salió poco después de las siete de la mañana de Tuxpan, Veracruz, con destino a una estación de descarga en Tláhuac.

Los estudios practicados a la unidad señalan que las condiciones físicas, de suspensión, dirección y válvulas se encontraban en óptimas condiciones de origen.

“Los análisis de instalaciones hidrosanitarias y de gas confirmaron que el sistema de válvulas del contenedor no presentaba fugas, la válvula de alivio y seguridad ubicada en la parte posterior estaba en buen estado, las válvulas de llenado en la parte inferior tampoco mostraban fallas ni daños” se lee en el documento presentado por la Fiscalía.

El estudio añade que, al llegar al distribuidor vial de la concordia, el conductor tomó un retorno a 44 kilómetros por hora cuando la velocidad permitida es de 40 kilómetros, lo que provocó una volcadura sobre el muro de contención con peso de más de 10 toneladas y el avance de la unidad empujó dos bloques más del muro, lo que provocó una fisura en el tanque de 40 centímetros por donde comenzó la fuga de gas.

Una vez iniciada la fuga, el gas se extendió a más de 180 metros y tras unos segundos, el punto de ignición comenzó en el exterior y se trasladó hacia el punto inicial, causando el incendio y las afectaciones a vehículos y personas que se encontraban en el punto.

Eduardo Garduño, perito de la fiscalía capitalina, afirmó que las condiciones de la vialidad, así como el trazado y señalización son las adecuadas, por lo que descartó que , haya sido un factor para el accidente.

“El trazado de la vía, las condiciones de la carpeta asfáltica, la iluminación y los fenómenos atmosféricos no tuvieron relación directa con el hecho. Se estableció la falta de pericia y habilidad por parte del conductor para mantener el vehículo dentro del carril de circulación ” señaló.

Fernando Soto, conductor de la pipa de gas LP que causó el accidente, murió el pasado 16 de septiembre en el hospital Victoriano de la Fuente Narváez en Gustavo A. Madero, por complicaciones, debido a que presentaba 90% de quemaduras en su cuerpo.