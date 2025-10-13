CDMX instalará 32 centros de acopio para apoyar a Veracruz tras inundaciones

La recepción y traslado de los donativos serán supervisados por personal de la Contraloría General de la ciudad, mientras su envío a las zonas de desastre estará a cargo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN).

El Gobierno de la ciudad también enviará a Veracruz maquinaria, vehículos y 136 trabajadores para ayudar en la emergencia.

“Vamos el día de hoy a emprender con un operativo de 136 servidores públicos que se irán tanto a Poza Rica como a Álamo, Veracruz, a atender y a apoyar con todas las herramientas, equipos, infraestructura que la ciudad va a llevar”, dijo Brugada.

Por la Secretaría de Gestión Integral del Agua se enviará: 20 equipos hidroneumáticos, dos equipos de bombeo móvil ‘Hércules’ con capacidad de 600 litros por segundo, dos equipos de bombeo de emergencias de 150 litros por segundo, seis camionetas, 23 pipas de agua potable (20 pipas de 10,000 litros y tres de 20,000 litros). En trabajadores serán 27 operadores, 29 ayudantes, dos mecánicos, un eléctrico, un coordinador general, tres supervisores, dos supervisores de pipas y 26 operadores de pipas.

Mientras por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse): seis retroexcavadoras, 10 volteos de 32 metros cúbicos, cinco bombas de 60 caballos de fuerza y 40 motobombas, seis camionetas de 3.5 toneladas de capacidad y dos camionetas de pasajeros, así como 31 trabajadores.