CDMX

Lex Ashton, agresor del CCH Sur, es trasladado al Reclusorio Oriente

El joven de 19 años de edad será presentado ante un juez de control; está acusado de los delitos de homicidio y lesiones.
vie 10 octubre 2025 06:37 PM
Fiscalía obtiene orden de aprehensión en contra de Lex Ashton por homicidio y lesiones en el CCH Sur
El 22 de septiembre, Lex Ashton atacó a personas dentro del CCH sur de la UNAM. El saldo fue de una persona muerta y dos lesionadas. (Google Maps)

La Fiscalía de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton, el joven de 19 años que asesinó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a dos más dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Tras su detención, Ashton fue trasladado al Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

La tarde de este viernes, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía local acudieron a un hospital del sur de la capital, donde Ashton permanecía internado debido a las fracturas sufridas durante su intento de suicidio el pasado 22 de septiembre, luego de perpetrar el ataque dentro del plantel educativo.

Tras los hechos, la fiscalía capitalina solicitó a un juez una orden de aprehensión contra Ashton por los delitos de homicidio calificado en contra de un estudiante de 16 años de edad, y lesiones dolosas en perjuicio de una estudiante y un trabajador de limpieza del CCH Sur.

La orden de aprehensión fue girada desde la semana pasada, pero se cumplimentó hasta este 10 de octubre, cuando el joven fue dado de alta del hospital. A su salida, agentes de la Policía de Investigación leyeron a Lex Ashton los delitos que se le imputan y lo detuvieron.

Tras ser notificado de los cargos, Ashton fue trasladado al Reclusorio Sur, donde permanecerá bajo prisión preventiva, en espera de ser presentado en próximas horas ante un juez de control por los hechos ocurridos el 22 de septiembre en el CCH Sur.

De acuerdo con el artículo 128 del código penal para la Ciudad de México, el homicidio calificado tiene una pena de entre 20 y 50 años de prisión y, por el delito de lesiones, la pena va de entre seis y ocho años de cárcel.

