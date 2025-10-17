El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 18 de octubre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino.

Ignorar esta medida no solo puede arruinar tu día, también puede afectar tu bolsillo con una multa considerable.

El Hoy No Circula no es una regla más: su objetivo es claro y fundamental, reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México para que todos podamos respirar un aire más limpio.