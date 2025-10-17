Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino, 18 de octubre: autos que descansan en CDMX y Edomex

La medida ambiental y vehicular es obligatoria en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México.
vie 17 octubre 2025 08:30 PM
El Hoy No Circula busca reducir la contaminación en CDMX y Estado de México, mejorando la calidad del aire que respiramos.
 (Arlette Lopez/Getty Images)

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 18 de octubre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino.

Ignorar esta medida no solo puede arruinar tu día, también puede afectar tu bolsillo con una multa considerable.

El Hoy No Circula no es una regla más: su objetivo es claro y fundamental, reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México para que todos podamos respirar un aire más limpio.

Autos que no podrán circular este sábado 18 de octubre

Según el calendario oficial , este sábado no circulan:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Autos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación de placa.

Hoy No Circula Sabatino
Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Autos que sí podrán circular

Podrán transitar sin problema:

-Vehículos con holograma 00 y 0, generalmente más nuevos o de bajas emisiones.

-Vehículos eléctricos e híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La medida del Doble Hoy No Circula solo se aplica en caso de contingencias ambientales graves. Para este sábado, 18 de octubre, no se contempla su activación.

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir la medida

No respetar el Hoy No Circula implica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende del número final de la placa:

Terminación impar → primer y tercer sábado.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo descansan los autos con holograma 2 y foráneos.

Revisa tu holograma y el número final de tu placa antes de salir. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino evita multas y contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.

