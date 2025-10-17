El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 18 de octubre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino.
Ignorar esta medida no solo puede arruinar tu día, también puede afectar tu bolsillo con una multa considerable.
El Hoy No Circula no es una regla más: su objetivo es claro y fundamental, reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México para que todos podamos respirar un aire más limpio.
Autos que no podrán circular este sábado 18 de octubre
Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir la medida
No respetar el Hoy No Circula implica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.