Línea 2 de Metrobús se suma al servicio nocturno, ¿cómo queda el horario para los fines de semana y en qué rutas?

Metrobús extiende cobertura de transporte nocturno

El 15 de octubre , el sitio web oficial del Metrobús de la CDMX anunció la ampliación de servicio nocturno para su Línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya. Sin embargo, al día siguiente, en las redes oficiales agregaron la Línea 7, que recorre de Indios Verdes a Campo Marte.

Eso significa que de las 4:39 a las 00:00 horas, el transporte operará de manera habitual, pero los viernes y sábados tendrán un horario extendido hasta las 01:00 horas.

Durante esta hora, las unidades del Metrobús tendrán un intervalo de 10 minutos, y las últimas salidas serán de las terminales a las 01:00 horas.

Esta dinámica de transporte ya fue implementada este año. Primero, a finales de febrero, la línea 7, que recorre de Indios Verdes a Campo Marte; y más recientemente el 12 de septiembre, en la Línea 1 de Indios Verdes al Caminero.

¡¡Quéeeeeee!!!😱

¿#Metrobús nocturno? 🚌🌙



¡Claro que sí! Los viernes y sábados, las Líneas 1, 2 y 7 de #Metrobús brindan servicio hasta la 1:00 am. ⁉️🌚🚌



Pasa la voooz. 🚌🙌🏻 pic.twitter.com/CJU03BGSjh — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 17, 2025

Líneas de servicio nocturno

Línea 1

Estación / Terminal Viernes Sábados Indios Verdes Primera salida 04:30 h. Última salida 01:01 am del día siguiente Primera salida 04:30 h. Última salida 01:00 am del día siguiente El Caminero Primera salida: 04:30 h. Última salida: 01:00 am del día siguiente Primera salida: 04:30 h. Última salida: 01:01 am del día siguiente

Indios Verdes Primera salida 05:30 h. Última salida 24:37 h. Primera salida 06:00 h. Última salida 24:38 h. Insurgentes Primera salida: 06:01 h. Última salida: 01:01 am del día siguiente Primera salida: 06:01 h. Última salida: 01:00 am del día siguiente

Línea 2

Estación / Terminal Viernes Sábados Tepalcates Primera salida: 04:30 h. Última salida 01:00 am del día siguiente Primera salida: 04:30 h. Última salida 01:00 am del día siguiente Tacubaya Primera salida: 04:30 h. Última salida 01:00 am del día siguiente

Primera salida: 04:32 h. Última salida 01:01 am del día siguiente

Línea 7

Estación / Terminal Viernes Sábados Indios Verdes Primera salida 4:30 h. Última salida 0:06 h. Primera salida 4:30 h. Última salida 00:11 h. Campo Marte Primera salida 4:42 h. Última salida 00:59 h. Primera salida 4:57 h. Última salida 01:00 h.

Consulta los horarios del Metrobús CDMX y planea tus viajes. (Foto: @MetrobusCDMX)

¿Cobrarán más?

No, de acuerdo con la información oficial del Metrobús, la tarifa se mantendrá de manera regular, con un costo de 6 pesos por viaje, disponible en las diferentes formas de pago:

- Tarjeta de Movilidad Integrada (MI);

- Tarjetas bancarias de crédito o débito;

- Relojes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

En caso de tener una tarjeta MI sin saldo, además de las máquinas de recarga en las estaciones, también se puede añadir saldo mediante la aplicación de Mercado Pago en teléfonos con NFC.

La gratuidad del servicio es aplicable para personas de 70 años de edad en adelante con credencial INE o INAPAM, personas con discapacidad evidente o con documento expedido y niñas o niños menores de cinco años de edad que ingresan por torniquete con el adulto responsable.

Horario habitual del Metrobús

De manera general, existen tres horarios diferentes según el día. Según la red de Movilidad Integrada de la CDMX, funcionan de la siguiente manera:

Lunes a viernes: 04:30 - 00:00 horas

Sábados: 04:30 - 00:00 horas

Domingos y festivos: 05:00 - 00:00 horas

Para transportar bicicletas son los siguientes:

Lunes a viernes: 04:30 - 06:30 horas y de 22:00 a 00:00 horas

Sábados: 04:30 - 12:00 horas y de 18:00 a 00:00 horas.

Domingos: Todo el día.

Sin embargo, cada línea suele variar entre sus horarios de servicio. Te recomendamos consultar los tiempos de primera y última salida por ruta desde App CDMX o en el sitio web oficial

Horarios generales de rutas: https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/rutas