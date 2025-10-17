Línea 2 de Metrobús se suma al servicio nocturno, ¿cómo queda el horario para los fines de semana y en qué rutas?

El Metrobús de la Ciudad de México sumó la Línea 2 al horario nocturno en fines de semana, en atención a la población capitalina que se transporta en altas horas de la noche.
Ahora, tendrán servicio hasta la 01:00 am los viernes y sábados, a partir del 17 de octubre de 2025.
Metrobús extiende cobertura de transporte nocturno
El 15 de octubre , el sitio web oficial del Metrobús de la CDMX anunció la ampliación de servicio nocturno para su Línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya. Sin embargo, al día siguiente, en las redes oficiales agregaron la Línea 7, que recorre de Indios Verdes a Campo Marte.
Eso significa que de las 4:39 a las 00:00 horas, el transporte operará de manera habitual, pero los viernes y sábados tendrán un horario extendido hasta las 01:00 horas.
Durante esta hora, las unidades del Metrobús tendrán un intervalo de 10 minutos, y las últimas salidas serán de las terminales a las 01:00 horas.
Esta dinámica de transporte ya fue implementada este año. Primero, a finales de febrero, la línea 7, que recorre de Indios Verdes a Campo Marte; y más recientemente el 12 de septiembre, en la Línea 1 de Indios Verdes al Caminero.
No, de acuerdo con la información oficial del Metrobús, la tarifa se mantendrá de manera regular, con un costo de 6 pesos por viaje, disponible en las diferentes formas de pago:
- Tarjeta de Movilidad Integrada (MI);
- Tarjetas bancarias de crédito o débito;
- Relojes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.
En caso de tener una tarjeta MI sin saldo, además de las máquinas de recarga en las estaciones, también se puede añadir saldo mediante la aplicación de Mercado Pago en teléfonos con NFC.
La gratuidad del servicio es aplicable para personas de 70 años de edad en adelante con credencial INE o INAPAM, personas con discapacidad evidente o con documento expedido y niñas o niños menores de cinco años de edad que ingresan por torniquete con el adulto responsable.
Horario habitual del Metrobús
De manera general, existen tres horarios diferentes según el día. Según la red de Movilidad Integrada de la CDMX, funcionan de la siguiente manera:
Lunes a viernes: 04:30 - 00:00 horas Sábados: 04:30 - 00:00 horas Domingos y festivos: 05:00 - 00:00 horas
Para transportar bicicletas son los siguientes:
Lunes a viernes: 04:30 - 06:30 horas y de 22:00 a 00:00 horas Sábados: 04:30 - 12:00 horas y de 18:00 a 00:00 horas. Domingos: Todo el día.
Sin embargo, cada línea suele variar entre sus horarios de servicio. Te recomendamos consultar los tiempos de primera y última salida por ruta desde App CDMX o en el sitio web oficial