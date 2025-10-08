Hoy No Circula 9 de octubre: qué autos tienen restricción en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas usar tu automóvil este jueves 9 de octubre en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, es importante que tengas presente que se aplicará el programa Hoy No Circula.
Incumplir esta medida podría costarte una multa considerable, así que vale la pena revisar con detalle las restricciones de este día.
En Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, aunque las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multa por incumplimiento
No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.
-Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.
-Revisa el reporte de calidad del aire.
-Planea tus traslados con anticipación.
-Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.
Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, revisa tu placa, engomado y holograma, y toma la decisión correcta: tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.