Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 9 de octubre: qué autos tienen restricción en CDMX y Edomex este miércoles

Cada día, la medida aplica según el color del engomado, la terminación de placa y el holograma del vehículo.
mié 08 octubre 2025 08:45 PM
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula restringe la circulación de ciertos vehículos en CDMX y municipios del Edomex.
 (YURI CORTEZ/AFP)

Si planeas usar tu automóvil este jueves 9 de octubre en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, es importante que tengas presente que se aplicará el programa Hoy No Circula.

Incumplir esta medida podría costarte una multa considerable, así que vale la pena revisar con detalle las restricciones de este día.

Publicidad

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial , deberán permanecer estacionados:

-Vehículos con engomado color verde.

-Autos con terminación de placa 1 o 2.

-Vehículos con holograma 1 o 2.

Si tu automóvil cumple alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como el transporte público o vehículos compartidos.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no se ha declarado Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental. La restricción será únicamente la habitual.

se-acabo-era-dorada-autos-electricos-estados-unidos
Empresas

¿Se acabó la era dorada de los autos eléctricos en Estados Unidos?

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Y 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

En Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, aunque las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multa por incumplimiento

No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.

Honda México niega traslado de su producción a EU: planta de Celaya se mantiene
Empresas

Profeco emite alerta por falla en más de 1,000 autos Honda y Acura

Consejos para evitar contratiempos

-Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire.

-Planea tus traslados con anticipación.

-Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, revisa tu placa, engomado y holograma, y toma la decisión correcta: tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.

Publicidad

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad